B-Reçete Uygulaması Başlıyor

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "B-Reçete" uygulamasıyla ilgili olarak "Reçetesiz bitki koruma ürünü satan, satış ve kullanım kayıtlarını tutmayan işletmelere kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır" dedi.

Tarladan sofraya izlenebilir ve sürdürülebilir sistem hedefi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "B-Reçete" uygulamasının 1 Temmuzdan itibaren 81 ilde zorunlu olarak uygulanması planlanıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan; "Bakanlığımız tarafından tarladan sofraya gıda güvenliği kapsamında bitki koruma ürünlerinin yani zirai ilaçların hatalı ve gereğinden fazla kullanımı ile pestisit (zirai ilaç) kalıntısının önlenmesi, çevre ve insan sağlığının korunması ve bu konuda denetim etkinliğinin artırılması amacıyla bitki koruma ürünlerine ilişkin mevcut kayıt ve izleme uygulamalarının B-Reçete Takip Sistemi üzerinden elektronik ortama taşınması planlanmaktadır. Bitki koruma ürünü reçetesi, Bakanlığımızca risk esaslı olarak belirlenecek olan aktif maddeler için, yetkilendirilmiş bitki koruma ürünü reçete yazma yetki belgesine sahip ziraat mühendisi tarafından, kayıtlı ürün ve alan bilgileri dikkate alınarak sistem üzerinden elektronik olarak yazılabilecektir. Bu kapsamda ilimizde 831 adet reçete yazma yetki belgesine sahip ziraat mühendisi bulunmaktadır" dedi.

1 Temmuz'dan itibaren B-Reçete Sistemine dahil olunacağını açıklayan Karayılan, "1 Temmuz'dan itibaren Manisa'daki çiftçiler ve zirai ilaç bayileri de B-Reçete Sistemine dahil olacaktır. Reçetesiz bitki koruma ürünü satan, satış ve kullanım kayıtlarını tutmayan işletmelere kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır. Satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin uygulanması Bakanlıkça yetkilendirilmiş uygulama belgesine sahip üretici, profesyonel ve yardımcı uygulayıcılar tarafından gerçekleştirilecektir. B-Reçete ve Üretici Kayıt Defteri Takip Sistemi devreye alınmıştır. Sisteme girişler SMS doğrulama ile yapılacaktır. İlaç uygulamaları, hasat bilgileri ve üretici kayıtları ürün ve parsel bazında izlenecektir. Bu sayede tarımda şeffaflık ve denetim artırılacaktır. Bakanlığımız ayrıca İl ve İlçe Müdürlükleri, bayiler ve yetkili kişiler için eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda Manisa'da 2025 yılında 503 bitki koruma ürünleri bayisi ile 831 reçete yazma yetkilisine eğitim düzenlenmiştir. Bitki Koruma ürünleri uygulayıcı eğitimlerimiz devam etmektedir. B-Reçete Sistemi, Manisa tarımı için de yeni bir dönemin kapısını aralarken, hem üreticiyi hem tüketiciyi yakından ilgilendirmektedir. Çiftçilerimizin ve bayilerimizin, 1 Temmuz öncesinde sisteme uyum sağlaması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. - MANİSA