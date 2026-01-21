B-Reçete Uygulaması Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

B-Reçete Uygulaması Başlıyor

B-Reçete Uygulaması Başlıyor
21.01.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Temmuz'dan itibaren Manisa'da bitki koruma ürünleri B-Reçete ile denetlenecek.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "B-Reçete" uygulamasıyla ilgili olarak "Reçetesiz bitki koruma ürünü satan, satış ve kullanım kayıtlarını tutmayan işletmelere kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır" dedi.

Tarladan sofraya izlenebilir ve sürdürülebilir sistem hedefi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "B-Reçete" uygulamasının 1 Temmuzdan itibaren 81 ilde zorunlu olarak uygulanması planlanıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan; "Bakanlığımız tarafından tarladan sofraya gıda güvenliği kapsamında bitki koruma ürünlerinin yani zirai ilaçların hatalı ve gereğinden fazla kullanımı ile pestisit (zirai ilaç) kalıntısının önlenmesi, çevre ve insan sağlığının korunması ve bu konuda denetim etkinliğinin artırılması amacıyla bitki koruma ürünlerine ilişkin mevcut kayıt ve izleme uygulamalarının B-Reçete Takip Sistemi üzerinden elektronik ortama taşınması planlanmaktadır. Bitki koruma ürünü reçetesi, Bakanlığımızca risk esaslı olarak belirlenecek olan aktif maddeler için, yetkilendirilmiş bitki koruma ürünü reçete yazma yetki belgesine sahip ziraat mühendisi tarafından, kayıtlı ürün ve alan bilgileri dikkate alınarak sistem üzerinden elektronik olarak yazılabilecektir. Bu kapsamda ilimizde 831 adet reçete yazma yetki belgesine sahip ziraat mühendisi bulunmaktadır" dedi.

1 Temmuz'dan itibaren B-Reçete Sistemine dahil olunacağını açıklayan Karayılan, "1 Temmuz'dan itibaren Manisa'daki çiftçiler ve zirai ilaç bayileri de B-Reçete Sistemine dahil olacaktır. Reçetesiz bitki koruma ürünü satan, satış ve kullanım kayıtlarını tutmayan işletmelere kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır. Satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin uygulanması Bakanlıkça yetkilendirilmiş uygulama belgesine sahip üretici, profesyonel ve yardımcı uygulayıcılar tarafından gerçekleştirilecektir. B-Reçete ve Üretici Kayıt Defteri Takip Sistemi devreye alınmıştır. Sisteme girişler SMS doğrulama ile yapılacaktır. İlaç uygulamaları, hasat bilgileri ve üretici kayıtları ürün ve parsel bazında izlenecektir. Bu sayede tarımda şeffaflık ve denetim artırılacaktır. Bakanlığımız ayrıca İl ve İlçe Müdürlükleri, bayiler ve yetkili kişiler için eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda Manisa'da 2025 yılında 503 bitki koruma ürünleri bayisi ile 831 reçete yazma yetkilisine eğitim düzenlenmiştir. Bitki Koruma ürünleri uygulayıcı eğitimlerimiz devam etmektedir. B-Reçete Sistemi, Manisa tarımı için de yeni bir dönemin kapısını aralarken, hem üreticiyi hem tüketiciyi yakından ilgilendirmektedir. Çiftçilerimizin ve bayilerimizin, 1 Temmuz öncesinde sisteme uyum sağlaması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Enerji, Manisa, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel B-Reçete Uygulaması Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeytani plan Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı Şeytani plan! Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı
Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Torreira’dan ayrılık iddialarına yanıt Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt

10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:57
Togg’dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
08:26
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 10:52:35. #7.11#
SON DAKİKA: B-Reçete Uygulaması Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.