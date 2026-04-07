Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli - Son Dakika
Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
07.04.2026 16:45
Yurt dışı konserlerinin ardından evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses ambulansla hastaneye kaldırıldı. Enfeksiyon değerlerinin yüksek olduğu öğrenilirken, kızı Dilan Çıtak hastaneye koştu. Oğlu Ahmet Tatlıses ise elektronik kelepçe nedeniyle babasına yaklaşamadı.

Türk müziğinin usta isimlerinden İbrahim Tatlıses, yurt dışı konser maratonunun ardından sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Evinde fenalaşan sanatçı için ambulans çağrılırken, yapılan ilk kontrollerde enfeksiyon değerlerinin yüksek olduğu öğrenildi.

ENFEKSİYON DEĞERLERİ YÜKSEK ÇIKTI

Tedbir amaçlı hastanede tedavi altına alınan Tatlıses’in sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenildi. Sanatçının yakın çevresi de haberin ardından hastaneye gelerek bilgi aldı.

DİLAN ÇITAK HASTANEYE KOŞTU

2.sayfa'nın haberine göre Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, babasının rahatsızlandığını öğrenir öğrenmez hastaneye gitti. Ailenin diğer üyelerinin de süreçle yakından ilgilendiği belirtildi.

AHMET TATLISES BABASININ YANINA GİDEMEDİ

Haberde yer alan bilgilere göre Ahmet Tatlıses’in ayağında bulunan elektronik kelepçe nedeniyle babasının bulunduğu hastaneye gitmesinin yasak olduğu öğrenildi. Uygulanan tedbir kapsamında Tatlıses’in babasına 3 kilometreden fazla yaklaşamadığı ifade edildi.

HASTANEYE GİDEMEYİNCE CAMİDE BEKLEDİ

Ahmet Tatlıses’in hastaneye gidememesi nedeniyle yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir camide beklediği, gelişmeleri buradan takip ettiği belirtildi. 

BAKTERİYEL ENFEKSİYON NEDENİYLE TEDAVİ ALTINDA

Yapılan ilk değerlendirmelerde Tatlıses’in enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığı öğrenilirken, hastaneden de resmi bir açıklama geldi. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı imzasıyla yapılan açıklamada sanatçının sağlık durumuna ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Hastamız İbrahim Tatlıses bugün saat 11:20’da tansiyon düşüklüğü şikayetiyle acil servisimize başvurmuştur. Yapılan tetkikler sonucunda bakteriyel enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakım servisine alınmıştır. Bilinci açık, kalp ve akciğer fonksiyonları normal olup genel durumu iyidir. Tedavisine başlanmıştır."

GENEL DURUMUNUN İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Yapılan açıklamada Tatlıses’in bilincinin açık olduğu ve hayati fonksiyonlarının normal seyrettiği belirtilirken, tedavisinin devam ettiği ve durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.

İbrahim Tatlıses, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika İbrahim Tatlıses Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • 292bnm9sph 292bnm9sph:
    vay be bu teşhis için yoğun bakıma Alınmış. ya zengin olacan ya ünlü demek ki 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli - Son Dakika
