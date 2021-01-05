Baba ve oğlu bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Baba ve oğlu bıçaklayan şüpheli tutuklandı
05.01.2021 14:00
- Baba ve oğlu bıçaklayan şüpheli tutuklandı Eskişehir'de girdiği tartışma sonucu baba ve oğlunu bıçaklayan Ali B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Baba ve oğlu bıçaklayan şüpheli tutuklandı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de girdiği tartışma sonucu baba ve oğlunu bıçaklayan Ali B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün saat 10.45 sıralarında Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak üzerindeki bir iş yerinin önünde tartıştığı Selami G. ve oğlu Ali G'yi bıçaklayan Ali B. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bıçaklama sonucu ağır yaralanan baba ve oğlunun bulundukları hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı Çin'den son 16 yılın en büyük dolar hamlesi: Yuan 648 puan değer kazandı Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş