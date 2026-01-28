Baba ve Oğulun Acı Hikayesi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında hem oğlunu hem gözlerini kaybeden Ahmed Harazallah kararan dünyasında sadece hatıraların kaldığını belirtiyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıldan uzun süren Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda yaşamını yitirenlerin yanı sıra çok sayıda kişi de kayıplar, ciddi yaralanma ve sakatlanmalara rağmen hayatına devam etmeye çalışıyor.

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda bulunan Filistinli Harazallah da İsrail saldırısında oğlunu ve görme yetisini kaybetti.

Harazallah, AA muhabirine, 21 Ağustos'ta yaşadığı o acı dolu anları anlattı.

O gün akşam saatlerinde 13 yaşındaki tek oğlu Udey'i aramak için evden çıktığını söyleyen Harazallah, oğlunun genellikle Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait olan şimdi zorla yerinden edilenlerin kaldığı okul yakınlarında arkadaşlarıyla oynadığını söyledi.

Harazallah, oğlunu arkadaşlarıyla top oynarken bulduğunu, biraz konuşup güldüklerini söyledi. O sırada, İsrail savaş uçaklarının alçak irtifada uçtuklarını kaydeden Harazallah, bir anda büyük bir patlama meydana geldiğini belirtti.

İnsansız hava aracı tarafından gerçekleştirilen saldırıda, Harazallah yere düştüğünü ve hareket edemediğini aktardı.

Harazallah, o sırada aklında sadece oğlunun olduğunu, defalarca seslendiğini fakat hiçbir yanıt alamadığını dile getirdi.

Filistinli baba, "Oğlum benden yaklaşık iki metre uzakta duruyordu. Onu kurtarmaya çalıştım ama vücuduma isabet eden şarapneller nedeniyle hareket edemedim." dedi.

Olayın ardından Harazallah kendisine aktarıldığına göre, kısa süre sonra gelen ambulansların yaralıları Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesine naklettiğini söyledi.

Saldırı sonrası ilk müdahaleler

Harazallah, doktorların oğlunun hayatını kurtarmaya çalıştıklarını ancak ameliyathaneye alındıktan yaklaşık 4 saat sonra hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kendisinin ise tıbbi kapasitenin sınırlı olması nedeniyle Gazze kentinin güneyindeki Tel Heva Mahallesi'nde bulunan Kudüs Hastanesine nakledildiğini aktaran Harazallah, tedavi ve cerrahi müdahale gördüğünü belirtti.

Oğlunun hayatını kaybettiğini ve ertesi günü defnedildiğini bilmeden hastanede tedavisi devam eden Harazallah, oğlu için şunları söyledi:

"Udey hem ben hem 4 kız kardeşi için çok önemliydi. En büyük kız kardeşleri Cuna 15 yaşında en küçükleri Necah ise henüz bir yaşında. Udey, ardında kimsenin dolduramayacağı bir boşluk ve güzel anılar bırakarak aramızdan ayrıldı."

Oğlunun kıyafetlerini koklayan baba, "Udey benim canımdı. Erkek evlat olarak pek çok ihtiyacımızı karşılıyordu. Derslerinde de çok başarılıydı ve insanları tedavi eden bir doktor olmayı hayal ediyordu. Ama onu uğurlayamadan aramızdan ayrıldı. Onu öpmeyi, saçına dokunmayı isterdim." ifadelerini kullandı.

Filistinli baba da gözlerini kaybetti

Harazallah kendisinin de söz konusu saldırıda görme yetisini kaybetmesinin yanı sıra sol ayağından üç parmağı, sağ elinden bir parmağı kesildiğini, diz eklemlerinde ciddi yaralanmalar, bağırsak, karaciğer ile pankreasta derin yaralar oluştuğunu aktardı.

Filistinli baba, "Patlamanın etkisiyle sol gözüm tamamen zedelendi ve doktorlar onu aldı. Sağ gözüm ise görme yetisini kaybetmesine rağmen alınmadı. Doktorlar bazı titiz ameliyatlarla tekrar görme yetisini kazanabileceğimi söyledi." diye konuştu.

"Tedavi olup yeniden görmek istiyorum"

"Tedavi olabilmek için bölge dışına çıkmak istiyorum." diyen Harazallah, en azından tek gözünün yeniden görebilir olmasını temenni ettiğini aktardı.

Harazallah, "Karanlık hayatımın aydınlanmasını, bana kalan ailemi, akrabalarımı ve arkadaşlarımı görebilmek istiyorum." dedi.

Gazze Sağlık Bakanlığına göre, bölgede göz rahatsızlığından muzdarip yaklaşık 4 bin kişi var, bazılarının tek bazılarının her iki gözünde de sorun bulunuyor.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan geçişleri kısıtladığı ve sağlık sisteminin de kısıtlı olduğu bölgede, hastalar tedavi için bölge dışına çıkmayı umut ediyor. Sınır Kapısı'ndan geçişlerin kısıtlanması nedeniyle 20 binden fazla Filistinlinin tedavi için bölge dışına çıkmayı bekliyor.