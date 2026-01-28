Baba ve Oğulun Acı Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Baba ve Oğulun Acı Hikayesi

28.01.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmed Harazallah, İsrail bombardımanında oğlunu kaybetti, görme yetisini de yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında hem oğlunu hem gözlerini kaybeden Ahmed Harazallah kararan dünyasında sadece hatıraların kaldığını belirtiyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıldan uzun süren Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda yaşamını yitirenlerin yanı sıra çok sayıda kişi de kayıplar, ciddi yaralanma ve sakatlanmalara rağmen hayatına devam etmeye çalışıyor.

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda bulunan Filistinli Harazallah da İsrail saldırısında oğlunu ve görme yetisini kaybetti.

Harazallah, AA muhabirine, 21 Ağustos'ta yaşadığı o acı dolu anları anlattı.

O gün akşam saatlerinde 13 yaşındaki tek oğlu Udey'i aramak için evden çıktığını söyleyen Harazallah, oğlunun genellikle Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait olan şimdi zorla yerinden edilenlerin kaldığı okul yakınlarında arkadaşlarıyla oynadığını söyledi.

Harazallah, oğlunu arkadaşlarıyla top oynarken bulduğunu, biraz konuşup güldüklerini söyledi. O sırada, İsrail savaş uçaklarının alçak irtifada uçtuklarını kaydeden Harazallah, bir anda büyük bir patlama meydana geldiğini belirtti.

İnsansız hava aracı tarafından gerçekleştirilen saldırıda, Harazallah yere düştüğünü ve hareket edemediğini aktardı.

Harazallah, o sırada aklında sadece oğlunun olduğunu, defalarca seslendiğini fakat hiçbir yanıt alamadığını dile getirdi.

Filistinli baba, "Oğlum benden yaklaşık iki metre uzakta duruyordu. Onu kurtarmaya çalıştım ama vücuduma isabet eden şarapneller nedeniyle hareket edemedim." dedi.

Olayın ardından Harazallah kendisine aktarıldığına göre, kısa süre sonra gelen ambulansların yaralıları Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesine naklettiğini söyledi.

Saldırı sonrası ilk müdahaleler

Harazallah, doktorların oğlunun hayatını kurtarmaya çalıştıklarını ancak ameliyathaneye alındıktan yaklaşık 4 saat sonra hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kendisinin ise tıbbi kapasitenin sınırlı olması nedeniyle Gazze kentinin güneyindeki Tel Heva Mahallesi'nde bulunan Kudüs Hastanesine nakledildiğini aktaran Harazallah, tedavi ve cerrahi müdahale gördüğünü belirtti.

Oğlunun hayatını kaybettiğini ve ertesi günü defnedildiğini bilmeden hastanede tedavisi devam eden Harazallah, oğlu için şunları söyledi:

"Udey hem ben hem 4 kız kardeşi için çok önemliydi. En büyük kız kardeşleri Cuna 15 yaşında en küçükleri Necah ise henüz bir yaşında. Udey, ardında kimsenin dolduramayacağı bir boşluk ve güzel anılar bırakarak aramızdan ayrıldı."

Oğlunun kıyafetlerini koklayan baba, "Udey benim canımdı. Erkek evlat olarak pek çok ihtiyacımızı karşılıyordu. Derslerinde de çok başarılıydı ve insanları tedavi eden bir doktor olmayı hayal ediyordu. Ama onu uğurlayamadan aramızdan ayrıldı. Onu öpmeyi, saçına dokunmayı isterdim." ifadelerini kullandı.

Filistinli baba da gözlerini kaybetti

Harazallah kendisinin de söz konusu saldırıda görme yetisini kaybetmesinin yanı sıra sol ayağından üç parmağı, sağ elinden bir parmağı kesildiğini, diz eklemlerinde ciddi yaralanmalar, bağırsak, karaciğer ile pankreasta derin yaralar oluştuğunu aktardı.

Filistinli baba, "Patlamanın etkisiyle sol gözüm tamamen zedelendi ve doktorlar onu aldı. Sağ gözüm ise görme yetisini kaybetmesine rağmen alınmadı. Doktorlar bazı titiz ameliyatlarla tekrar görme yetisini kazanabileceğimi söyledi." diye konuştu.

"Tedavi olup yeniden görmek istiyorum"

"Tedavi olabilmek için bölge dışına çıkmak istiyorum." diyen Harazallah, en azından tek gözünün yeniden görebilir olmasını temenni ettiğini aktardı.

Harazallah, "Karanlık hayatımın aydınlanmasını, bana kalan ailemi, akrabalarımı ve arkadaşlarımı görebilmek istiyorum." dedi.

Gazze Sağlık Bakanlığına göre, bölgede göz rahatsızlığından muzdarip yaklaşık 4 bin kişi var, bazılarının tek bazılarının her iki gözünde de sorun bulunuyor.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan geçişleri kısıtladığı ve sağlık sisteminin de kısıtlı olduğu bölgede, hastalar tedavi için bölge dışına çıkmayı umut ediyor. Sınır Kapısı'ndan geçişlerin kısıtlanması nedeniyle 20 binden fazla Filistinlinin tedavi için bölge dışına çıkmayı bekliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba ve Oğulun Acı Hikayesi - Son Dakika

Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Galatasaray’ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı Okan Buruk’tan Yunus ve Singo kararı Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

13:48
Real Madrid’den Arda Güler için olay açıklama
Real Madrid'den Arda Güler için olay açıklama
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 13:52:21. #7.11#
SON DAKİKA: Baba ve Oğulun Acı Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.