Babacan: 10 Mart Mutabakatı Suriye'yi Kurtarır

29.01.2026 20:16
Babacan, 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanmasının Suriye'deki sorunları çözeceğini vurguladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) kış oturumunda, 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması halinde Suriye'deki çok sayıda sorunun çözüleceğini belirtti.

AKPM'nin Strazburg'daki kış oturumu kapsamında " Orta Doğu'da Genişleyen Siyasi Kriz: İnsan Haklarını ve Azınlık Grupların Haklarını Koruma Gerekliliği" başlıklı önerge ve rapor görüşüldü.

Genel Kurulda yapılan oylamada, önerge 5 hayır oyuna karşı 68 evet oyuyla kabul edildi. 13 parlamenter, çekimser oy kullandı.

Önergede, "AKPM'nin İran'daki insan hakları durumunun kötüleşmesini kınadığı" belirtilirken, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin Suriye'deki şiddet olaylarından sorumlu kişiler hakkında yaptırım kararı almayı değerlendirmesi istendi.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, Orta Doğu'nun yakın tarihinde ciddi değişimler yaşandığını kaydetti.

ABD'deki 11 Eylül 2001 terör saldırısı ve Arap Baharı'nın ardından Orta Doğu'nun siyasi bir kaosa sürüklendiğini, bu süreçte bölgenin etnik, dini ve ideolojik çeşitliliğinin ciddi şekilde zarar gördüğünü aktaran Babacan, "Devlet dışı aktörler ve terör örgütleri bölgeye yerleşti." dedi.

Babacan, bu durumun ciddi trajedilere neden olduğunu vurgulayarak, bundan Suriye'nin istikrarının etkilendiğini, kaosun, şiddet olaylarının ve terörün tüm bölgeye yayıldığını söyledi.

"Bugün bir kez daha aynı şey Suriye'de deneniyor." diyen Babacan, bu sürecin, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, Suriye'nin ilk defa ayağa kalkmaya çalıştığı bir sırada denenmekte olduğuna işaret etti.

Babacan, "Buradaki en önemli mesele, kültürel ve demografik çeşitliliğini muhafaza ederek birleşik ve güçlü bir Suriye'nin istikrarıdır." diyerek, bölgedeki tüm etnik ve dini grupların korunması gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası toplum ve Avrupa'nın, Suriye'de herkesi kapsayan demokratik bir anayasal sürecin uygulanması için çabalaması gerektiğini söyleyen Babacan, "Halep'te gerilimin azalması ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanacaklar, insani durum için hayati önem teşkil ediyor." şeklinde konuştu.

Babacan, terör örgütü YPG'nin 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanmasını hala reddettiğini ve ertelediğini dile getirerek, bu mutabakatın uygulanması halinde mevcut çok sayıda sorunun çözüleceğini ve birleşik ve istikrarlı bir ülke inşa edilebileceğini kaydetti.

Şam Yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 2025'te imzalanan 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması gerektiğini vurgulayan Babacan, bunun Suriye halkı için önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

