Babacan'dan Suriye Mutabakatına Destek

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Suriye hükümeti ile SDG arasında uluslararası arabuluculukla sağlanan ve çerçevesi netleşen mutabakatı, komşumuzun toprak bütünlüğü ve bölgemizin istikrarı adına memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Babacan, Suriye hükümeti ile SDG arasında sağlanan mutabakata ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Mütabakatı memnuniyetle karşıladığını belirten Babacan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Suriye hükümeti ile SDG arasında uluslararası arabuluculukla sağlanan ve çerçevesi netleşen mutabakatı, komşumuzun toprak bütünlüğü ve bölgemizin istikrarı adına memnuniyetle karşılıyorum. Ortak yurttaşlık bilincinin, kültürel hakların ve kapsayıcılığın esas alındığı her adımın, Suriye'nin toplumsal barışına sunacağı katkı kıymetlidir. Güçlü ve kalıcı bir devlet yapısının, ancak tüm toplumsal kesimlerin kendini ait hissettiği, kapsayıcılığın gözetildiği bir anayasal düzenle mümkün olacağı açıktır.

Bununla birlikte; silahlı yapıların blok halinde değil, güvenlik tedbirleri süzgecinden geçirilerek devlet hiyerarşisine entegre edilmesi ve bilhassa yabancı unsurların Suriye topraklarından tahliye edilecek olması, hem Suriye'nin iç barışı hem de Türkiye'nin ulusal güvenlik kaygılarının giderilmesi açısından son derece önemlidir. Tüm zorluklara rağmen gelinen bu aşamanın, Suriye halkının huzuruna ve refahına hizmet etmesini diliyorum. Temennim; varılan mutabakatın sahadaki uygulamasının sivillere zarar vermeden, temkin ve kararlılıkla sürdürülmesidir.

Sınırımızın ötesindeki düğümler çözülürken, içerideki süreçte de bölgesel gelişmeleri beklemek yerine inisiyatif almak elzemdir. Meclisimiz bünyesinde çalışmalarını sürdüren Komisyon, faaliyetlerini 'Suriye sahasındaki tablonun netleşmesi' şartına bağlamamalı; aksine raporunu bir an evvel tamamlayarak çözüm için gerekli hukuki ve siyasi mekanizmaları somutlaştırmalıdır. İç barışımızı tahkim edecek adımları atmak için dışarıyı izleyen değil, sürece yön veren bir irade ortaya konulmalıdır."