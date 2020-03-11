Son Dakika › Dünya › Babacan'ın partisinin adı resmen açıklandı: Demokrasi ve Atılım Partisi - Son Dakika Dünya
Babacan'ın partisinin adı resmen açıklandı: Demokrasi ve Atılım Partisi
9 dakika önce
Kuruculardan Metin Gürcan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa göre çelenkte “Demokrasi ve Atılım Partisi” adı yazıyor.
Ali Babacan yeni kurduğu partinin adının Demokrasi ve Atılım Partisi olduğu kesinleşti. Babacan partinin adını çarşamba öğle saatlerinde düzenleyeceği toplantıda açıklayacağını duyurmuştu. Ancak Babacan ve kurucular kurulu bu toplantıdan önce Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Kuruculardan Metin Gürcan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa göre çelenkte "Demokrasi ve Atılım Partisi" adı yazıyor.
Anıtkabir ziyaretinin ardından kurucular kurulu lansman toplantısının yapılacağı Bilkent otele geçti.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:15
Son Dakika Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı" hakkında bilgilendirmede bulundu Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi