Babacan'ın partisinin adı resmen açıklandı: Demokrasi ve Atılım Partisi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Babacan'ın partisinin adı resmen açıklandı: Demokrasi ve Atılım Partisi - Son Dakika Dünya

Babacan'ın partisinin adı resmen açıklandı: Demokrasi ve Atılım Partisi

9 dakika önce

Kuruculardan Metin Gürcan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa göre çelenkte “Demokrasi ve Atılım Partisi” adı yazıyor.

Babacan'ın partisinin adı resmen açıklandı: Demokrasi ve Atılım Partisi, System.String[]

Ali Babacan yeni kurduğu partinin adının Demokrasi ve Atılım Partisi olduğu kesinleşti. Babacan partinin adını çarşamba öğle saatlerinde düzenleyeceği toplantıda açıklayacağını duyurmuştu. Ancak Babacan ve kurucular kurulu bu toplantıdan önce Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Kuruculardan Metin Gürcan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa göre çelenkte "Demokrasi ve Atılım Partisi" adı yazıyor.



Anıtkabir ziyaretinin ardından kurucular kurulu lansman toplantısının yapılacağı Bilkent otele geçti.

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Metin Gürcan, Ali Babacan, Anıtkabir, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:15 
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