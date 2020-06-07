Babacan Port Royal'den indirim kampanyası

Babacan Holding, 180 ay vadeli 0,64 faiz oranı ile 12 ay geri ödemesiz konut kredisi kampanyasına ek olarak Babacan Port Royal'de, yüzde 5 peşinat ve yüzde 15 indirim fırsatı sunuyor.

Babacan Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Küçükçekmece E-5 üzerinde, eski havalimanı karşısında yer alan Babacan Port Royal'de, ilk etap teslimleri Ağustos 2020'de başlarken, projede tapular da hazır bulunuyor.

Mimari tasarımı dünyaca ünlü Portekizli Addon Grup imzası taşıyan proje, toplam 5 blokta 814 daire ve 50 adet ticari üniteden meydana geliyor. Projede alan büyüklükleri 37 ila 212 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri yer alıyor.

Şehrin merkezinde yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde kamuya ait yeşil parka komşu projede ayrıca geniş yürüyüş, dinlenme, eğlenme alanları ve süs havuzları bulunuyor. Teslimlerin 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Babacan Port Royal'in 1.000 metrekarelik kapalı alanı; geniş sosyal donatı alanları için ayrıldı. Projede fitness, sauna, kapalı yüzme havuzu, hamam, masaj odası, play station odası, sinema odası, dinlenme odası ve oyun odası bulunuyor.

E-5'e bir dakika ve İDO'ya 10 dakika mesafede konumlanan Babacan Port Royal, CNR Fuar Merkezi, Dünya Ticaret Merkezi, Bakırköy deniz otobüsü, Ataköy Marina, İSTOÇ, MASKO, Kuyumcukent, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ve Atatürk Olimpiyat Stadı gibi alanlara yakın mesafede yer alıyor.