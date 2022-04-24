Babacan: "Yargının Bağımsızlığı Siyaset Eli ile Olacak" - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır'da sohbet ettiği üniversitelilere yargının hem yürütmeden hem de yasamadan bağımsız olması gerektiğini vurgulayarak bunun tesisinin siyaset eli ile olacağını söyledi. Ayrıca Babacan, kamuda mülakat sistemini kaldıracaklarını ifade ederek hem kamuda hem de özel sektörde istihdamı artıracaklarını belirtti.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, iftar programı için gittiği Diyarbakır'da, Ulu Camii'nin önünde Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileriyle sohbet etti. Hukuk bölümünde okuyan bir öğrenci, Babacan'a "Bütün hukukçuların siyasetle ilgilenmesi gerektiğiyle ilgili bir baskı var. Bu fikre karşıyım. Öyle olursa yargıyı nasıl siyasetten bağımsızlaştıracağız?" diye sordu.

Babacan, bunun bir ikilem olduğunu belirterek yargının hem yürütmeden bağımsız hem de yasamadan bağımsız çalışabilmesinin önemine vurgu yaptı. Babacan, yasamanın kanun koyucu olarak yargının çalışacağı çerçeveyi çizdiğine dikkat çeken Babacan, "Yasama organındaki insanlar yetkilerini yargı üzerinden kullanıp yargıya yön vermeye başlayınca iş bozuluyor. Bağımsız yargının tarafsız bir şekilde çalışması da çok önemli. Yargı bağımsızlığıyla ilgili çalışmayı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çerçevesinde yaptık. Yargı tarafsızlığıyla ilgili yargı reformu eylem planımız yakında çıkacak" dedi.

"YARGININ BAĞIMSIZLIĞI SİYASET ELİ İLE OLACAK"

Babacan, siyasetin TBMM'de Anayasayı ve yasaları hazırlayarak yargının bağımsız bir şekilde çalışmasını sağlaması gerektiğine işaret etti. Bunu sağlamak için kendileri ile siyasette çalışan hukukçular olduğunu belirten Babacan, "Partici bir zihniyetle ve ideolojik bir bakışla değil, Türkiye'de yargının bağımsız ve tarafsız çalışması için bizimle çalışıyorlar. Bu ancak siyaset eliyle olacak" diye konuştu.

"SAVCI VE HAKİMLER TAMAMEN HÜR VE BAĞIMSIZ OLMALI"

Savcı ve hakimlerin siyasetle ilgisi olamayacağının altını çizen Babacan, öğrencilere siyasetle ilişkilerini bıçakla keser gibi kesmeleri gerektiğini belirtti. Babacan, öğrencilere siyasetle ilgilenmek istiyorlarsa avukat olmaları gerektiğini, savcı ve hakim olacaklarsa tamamen hür, bağımsız olmaları gerektiğini vurguladı.

"KAMUDA İŞE ALIMLARDA MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ"

Daha sonra Diyarbakır sokaklarında Babacan'ın yanına gelen bir yurttaş "Sınavdan 100 puan alan yeğenim sözlüde kaldı. Mülakatı geçemedi. Hani adalet, hani hukuk?" diye sordu. Mülakat sistemini kaldıracaklarını söyleyen Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Sözlüyü kaldıracağız. Kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracağız. Yazılı sınav sonucu neyse o. Çoğu gencimizi mülakatla eliyorlar. Siyasi görüşüne, başka şeylere bakıyorlar ve eliyorlar. Seçimden sonra mülakat sınavını kaldıracağız. Ama kamuda istihdam yetmez. Özel sektörün yatırım yapması lazım. Güven lazım, güven olmadan yeni iş yerleri açılmaz. Yeni iş yerleri açılmadan istihdam oluşmaz. Önce güveni sağlamamız gerekiyor."