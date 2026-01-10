Babaeski\'de Koleda Etkinliği Coşkuyla Yapıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, Balkan geleneği olan "Koleda" etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükmandıra Belediyesince bu yıl 8'incisi düzenlenen etkinlikte, gelenek gereği "korkutma" teması yaşatıldı.

Etkinliğe katılanlar, Kültür Park'ta kurulan stantlarda yüzlerini boyadı, bazı vatandaşlar maske takıp beyaz çarşaflar giydi.

Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle planlanan kortej yürüyüşü gerçekleştirilemedi. Yağışa rağmen bazı katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.

Etkinlik kapsamında bazı katılımcılar ev ve iş yerlerinin kapılarına giderek vatandaşları korkuttu. Geleneğe göre, korkutma amacıyla kapısı çalınan hanelerde katılımcılara kabak tatlısı ikram edildi.

Katılımcılardan Burcu Keskin, yağışa rağmen etkinliğin coşkuyla sürdüğünü belirterek, Koleda'nın Balkan kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Keskin, bu gecede her evde kabak tatlısı hazırlandığını ifade etti.

Süleyman Çiftçi ise Koleda geleneğinin yıllardır yaşatıldığını belirtti.

Etkinliğe yüzlerini boyayarak katıldıklarını anlatan Çiftçi, "Birlik ve beraberlik duygusunu yaşatıyoruz. Üç yıldır profesyonel makyaj yapıyorum. Beni gören korkuyor." dedi.