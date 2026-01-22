Babaeski'de Yarıyıl Tatili Basketbol Turnuvası Başladı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Yarıyıl Tatili Balkan Basketbol Turnuvası başladı.

Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada yaptığı konuşmada, müsabakaya katılan sporculara teşekkür etti.

Turnuvaya Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale ve Bulgaristan'dan katılan çok sayıda sporcu katıldığını ifade eden Orhan, müsabakalarda sporun birleştirici gücü, dostluk ve centilmenliğin ön planda olacağını kaydetti.

Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla da, Babaeski'nin adını sporla duyurmak istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından müsabakalar başladı.

Özbaş, incelemede bulundu

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, huzurevinde incelemede bulundu.

Özbaş incelemede, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yalçın Sağlam'dan bilgi aldı.

Ardından huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Özbaş, yaşlıların isteklerini dinledi.