Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahısın 15 yıl önce de amcasını katlettiği ortaya çıktı - Son Dakika

Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahısın 15 yıl önce de amcasını katlettiği ortaya çıktı

15.05.2021 21:54
Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahısın 15 yıl önce de amcasını katlettiği ortaya çıktı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasını öldüren, 3 jandarmanın aralarında bulunduğu 7 kişiyi yaralayan ve annesini rehin alan şahıs, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı anneyi kurtaran ekipler, yaralı şahsı silahlarıyla birlikte teslim aldı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen şüphelinin 15 yıl önce de amcasını öldürdüğü ortaya çıktı.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen E.B. (33) isimli şahıs, 2006 yılında öldürdüğü amcası Hüseyin B.'nin oğulları Hüseyin B. ve Cafer B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tüfeğine sarılan E.B. ateş ederek 2 kuzenini yaraladı. Bu sırada araya olayı ayırmaya çalışan Ali B., oğlunun ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

3'Ü JANDARMA 7 KİŞİYİ YARALAYIP ANNESİNİ REHİN ALDI

Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipler, teslim ol çağrılarına ateş açarak karşılık veren E.B. ile çatışmaya girdi. Çatışmada 1 jandarma astsubay ve 2 uzman çavuş yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Annesi S.B.'yi rehin alan E.B., eve yaklaşmak isteyenlere rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada olay yerinden gelen Bayraktar köyü muhtarı Cevat T. ve kahvehane işletmecisi E.A. da isabet eden saçmalarla yaralandı.

Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahısın 15 yıl önce de amcasını katlettiği ortaya çıktı

5 SAAT ÇATIŞTI ÖZEL HAREKAT ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çatışmanın sürmesi üzerine olay yerine çok sayıda özel hareket ekipleri, Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen özel hareket polisleri, E.B.'nin olduğu evin etrafını sararak teslim olması için çağrı yaptı. Evde çok sayıda tüfek ve mermi bulundurduğu öğrenilen E.B. bir süre daha çatışmayı sürdürerek eve kimseyi yaklaştırmadı. Yaklaşık 5 saat süren rehine krizinin ardından anne S.B.'yi evden çıkaran özel harekat polisleri, yaralı saldırgan şahsı silahları ile birlikte teslim aldı.

SALDIRGAN ZIRHLI ARAÇLA BÖLGEDEN ÇIKARILDI

Rehin kalan anne S.B., ambulansla hastaneye kaldırılırken, zırhlı araca alınan saldırgan E.B. ise hastane kontrolü sonrasında Jandarma Karakoluna götürüldü. Olayda hayatını kaybeden baba Ali B.'nin cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının incelemesi ardından cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahısın 15 yıl önce de amcasını katlettiği ortaya çıktı

ŞÜPHELİ 15 YIL ÖNCE DE AMCASINI ÖLDÜRMÜŞ

Şüpheli E.B'nin 2006 yılında amcası Hüseyin B'yi de öldürdüğü anlaşıldı. Öte yandan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, olay yerine gelerek operasyonu yöneten İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı'dan bilgi aldı.

Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahısın 15 yıl önce de amcasını katlettiği ortaya çıktı
Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahısın 15 yıl önce de amcasını katlettiği ortaya çıktı
Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahısın 15 yıl önce de amcasını katlettiği ortaya çıktı
Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahısın 15 yıl önce de amcasını katlettiği ortaya çıktı
Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahısın 15 yıl önce de amcasını katlettiği ortaya çıktı
Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahısın 15 yıl önce de amcasını katlettiği ortaya çıktı
Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahısın 15 yıl önce de amcasını katlettiği ortaya çıktı
Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahısın 15 yıl önce de amcasını katlettiği ortaya çıktı
Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahısın 15 yıl önce de amcasını katlettiği ortaya çıktı
Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahısın 15 yıl önce de amcasını katlettiği ortaya çıktı
Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahısın 15 yıl önce de amcasını katlettiği ortaya çıktı

Özel Harekat, Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahısın 15 yıl önce de amcasını katlettiği ortaya çıktı - Son Dakika


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