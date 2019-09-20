Son Dakika Haberleri: Babasının otomobilini kundakladığı iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Babasının otomobilini kundakladığı iddiası

1 saat önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişinin babasına ait aracı kundakladığı iddia edildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişinin babasına ait aracı kundakladığı iddia edildi.

Orhan Gazi Mahallesi'nde Veli Kaplan ile para talebine olumsuz yanıt verdiği oğlu Tamer Kaplan (22) arasında tartışma yaşandı.

Bunun üzerine evden ayrılan Tamer Kaplan'ın bir süre sonra dönüp babasına ait olan ve sokakta park halinde bulunan 01 DZZ 80 plakalı otomobili yanıcı madde dökerek ateşe verdikten sonra kaçtığı ileri sürüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Babanın şikayeti üzerine polis ekipleri Tamer Kaplan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Babasının otomobilini kundakladığı iddiası

Veli Kaplan, Sarıçam, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11 yaşındaki çocuğa istismar iddiası vatandaşları çılgına döndürdü
11 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahsın evini vatandaşlar yakmak istedi Tır, traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 7 yaralı Ümraniye'de 3 noktada şüpheli orman yangını; kısa sürede söndürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 01:23:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babasının otomobilini kundakladığı iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]