Babasıyla LGS tartışmasının ardından balkondan atlayan çocuk öldü (2)
1 saat önce
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIKocaeli'nin Derince ilçesinde yaralı olarak götürüldüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yunus Faruk M.(14), kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:20 Kaynak: DHA
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaralı olarak götürüldüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yunus Faruk M.(14), kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yunus Faruk M. için, Yenikent Mahallesi'nde bulunan Yenikent Merkez Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye annesi Ülkü, babası Eyüp M., sevenleri ve okul arkadaşları katıldı. Anne Ülkü M. cenazede güçlükle ayakta durabildi. Kılınan cenaze namazının ardından Yunus Faruk M.'nin cenazesi, defnedilmek üzere Çınarlı 17 Ağustos Deprem Şehitliği Mezarlığı'na götürüldü.
LGS sonucu yüzünden babası ile tartışırken balkondan atlayan genç kurtarılamadı
Enis Foforoğlu'nun cenazesinde Hamdi Alkan ile eşinin tartışılan fotoğrafı
Son Dakika! Askerlik 6 aya düştü
188 yıllık Narmanlı Han'a kozmetik tabelası! Tepkiler üzerine indirildi