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Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı - Son Dakika

Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı

16.09.2021 19:02

Çin'de kaydedilen görüntüler, sosyal medyada infiale neden oldu. Cinsel istismara uğradığı belirtilen kedi, ön patilerinin gerilmesinin ardından bir daha eskiye dönemedi. Hayvanseverlerin devreye girmesiyle operasyona alınacak kedinin iyileşmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Çin'in Shandong eyaletine bağlı Tengzhou şehrinde vatandaşlar tarafından ilginç bir görüntü kaydedildi. Bir otopark alanında çekilen görüntülerde ön ayakları geriye doğru gitmiş bir kedi görüldü. İlk görüşte kedinin bu hareketinin doğuştan olduğunun düşünen sosyal medya kullanıcıları, korkunç gerçeği öğrendikten sonra büyük bir şaşkınlık yaşadı.

CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Görüntülerin yayılmasının ardından devreye giren hayvanseverler, yaralı kediyi veterinere götürdü. Haberler.com'un aktardığına göre veteriner yaptığı ilk muayene sonucu kedinin vücudunda iltihap olduğunu belirleyerek tedaviye başladı. Ancak muayene sonucunda korkunç bir gerçek de ortaya çıktı. Kedinin, uğradığı cinsel istismar sonucu bu hale geldiği belirtilirken, vücudunda da sigara izlerine rastlanıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, kedinin tedavi edilip yeniden eski yaşamına dönmesi için kampanya başlattı.

Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı

Sosyal Medya, Tecavüz, Çin, Hassas İçerik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı - Son Dakika
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