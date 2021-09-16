Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı

Çin'in Shandong eyaletine bağlı Tengzhou şehrinde vatandaşlar tarafından ilginç bir görüntü kaydedildi. Bir otopark alanında çekilen görüntülerde ön ayakları geriye doğru gitmiş bir kedi görüldü. İlk görüşte kedinin bu hareketinin doğuştan olduğunun düşünen sosyal medya kullanıcıları, korkunç gerçeği öğrendikten sonra büyük bir şaşkınlık yaşadı.

CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Görüntülerin yayılmasının ardından devreye giren hayvanseverler, yaralı kediyi veterinere götürdü. Haberler.com'un aktardığına göre veteriner yaptığı ilk muayene sonucu kedinin vücudunda iltihap olduğunu belirleyerek tedaviye başladı. Ancak muayene sonucunda korkunç bir gerçek de ortaya çıktı. Kedinin, uğradığı cinsel istismar sonucu bu hale geldiği belirtilirken, vücudunda da sigara izlerine rastlanıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, kedinin tedavi edilip yeniden eski yaşamına dönmesi için kampanya başlattı.