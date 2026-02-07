Bad Bunny Super Bowl'da Tarihi Performans Sergileyecek - Son Dakika
Bad Bunny Super Bowl'da Tarihi Performans Sergileyecek

07.02.2026 12:26
Bad Bunny, Super Bowl devre arasında İspanyolca performans sergileyerek göçmen politikalarına karşı duracak.

(ANKARA) - Porto Rikolu dünya yıldızı Bad Bunny, pazar günü, ABD'nin en büyük spor etkinliği olan Super Bowl'un devre arası gösterisinde sahne almaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına karşı açık duruşuyla da gündeme gelen Bad Bunny, organizasyonun 60 yıllık tarihinde tamamı İspanyolca olan ilk devre arası performansını sergileyecek.

ABD'nin en üst düzey Amerikan futbolu ligi olan National Football League (NFL) sezonunun şampiyonluk maçı finali Super Bowl yarın oynanacak. Dijital müzik platformu Spotify'da dünyanın en çok dinlenen sanatçılarından olan Porto Rikolu müzisyen Bad Bunny, pazar günü ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Super Bowl'un devre arası gösterisinde sahne alacak.

Ancak bu tarihi performans, yalnızca müzik açısından değil, ABD'de Trump yönetiminin sert göçmen politikaları nedeniyle siyasi bir tartışmanın da merkezine oturmuş durumda. Bad Bunny'nin sahneye çıkacak olması, özellikle Latin topluluklar arasında sembolik bir anlam taşıyor.

NFL'in eylül ayında Bad Bunny'nin devre arasında sahneye çıkacağını açıklamasının ardından, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin maçta görev yapacağını söyledi. ICE polisleri Beyaz Saray'ın göçmen karşıtı politikasının sembolü haline gelmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump ise Super Bowl'a katılmayacağını belirterek sanatçı seçimini "kötü bir tercih" olarak niteledi.

Reggaeton ve Latin trap ağırlıklı müziğini pop, hip-hop ve Porto Riko'ya özgü ritimlerle harmanlayan Bad Bunny ise geçen hafta Grammy Ödülleri'nde yaptığı konuşmada, "Biz vahşi değiliz, hayvan değiliz, uzaylı değiliz. Biz insanız ve Amerikalıyız" diyerek göçmen karşıtı söylemlere doğrudan yanıt verdi. Sanatçı, Super Bowl için hazırlanan tanıtım videosunda farklı yaşlardan, kimliklerden ve etnik kökenlerden insanlarla dans ederken, ekrana, "8 Şubat'ta dünya dans edecek" mesajı yansıyor. Bad Bunny'nin devre arası performansının, Türkiye saatiyle pazarı pazartesiye bağlayan gece 04.00 sularında başlaması bekleniyor.

Son yıllarda hem ABD ile yakın ilişkiler kuran memletinin hem de ABD'nin politikalarını eleştiren şarkıylarıya gündeme gelen Bad Bunny, ABD ana akım kültürünün en sembolik sahnesinde yer alarak Latin kimliğinin görünürlüğünü yeni bir eşiğe taşıyacak.

Kaynak: ANKA

