Son Dakika Haberleri: Badmintonda Avrupa Takım Şampiyonası kadrosu belli oldu
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Badmintonda Avrupa Takım Şampiyonası kadrosu belli oldu

6 saat önce

Fransa'da düzenlenecek Badminton Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular belirlendi.

Badmintonda Avrupa Takım Şampiyonası kadrosu belli oldu, System.String[]

Fransa'da düzenlenecek Badminton Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular belirlendi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-16 Şubat 2020'de Lievin kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada Badminton Milli Takımı'nın kadrosunda şu sporcular yer alacak:

Çift erkekler: Emre Sönmez- Mehmet Çapar, Serdar Koca-Serhat Salım

Çift kadınlar: Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin, İlaydanur Özelgül-Zehra Erdem

Tek kadınlar: Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Özge Bayrak, Büşra Ünlü

Tek erkekler: Emre Lale, Haktan Doğan, Murathan Eken

Türkiye, Fransa, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:32 Kaynak: AA
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