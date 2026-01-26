Badovc Baraj Gölü Çöplük Oldu - Son Dakika
Badovc Baraj Gölü Çöplük Oldu

Badovc Baraj Gölü Çöplük Oldu
26.01.2026 18:20
Priştine'nin içme suyu kaynağı Badovc Baraj Gölü, yağışlar sonrası çöplerle doldu. Temizlik çağrıları var.

Kosova'nın başkenti Priştine'nin başlıca içme suyu kaynaklarından Badovc Baraj Gölü'nün yüzeyi çöp ve plastik atıklarla kaplandı.

Kosova'da son haftalarda sellere neden olan şiddetli yağışlar, ciddi bir çevre sorununu gün yüzüne çıkardı.

1960'lı yıllarda inşa edilen ve 26 milyon metreküp su kapasitesi bulunan Priştine'nin başlıca içme suyu kaynaklarından Badovc Baraj Gölü'nün yüzeyinde ve kıyı boyunca plastik şişelerin, araç lastiklerinin, inşaat ve diğer kentsel atıkların biriktiği gözlemlendi.

Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, 13 Ocak'tan itibaren vatandaşlara "su kalitesi iyileşene kadar bu kaynaktan sağlanan suyu tüketmemeleri" yönünde çağrı yaptı.

Vatandaşlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda, aynı zamanda turistik bir destinasyon olan gölün temizlenmesi için yetkili kurumlardan acil müdahale ile kirliliğin tekrarlanmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını talep etti.

Kaynak: AA

Priştine, Plastik, Kosova, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
