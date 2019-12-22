BAE Dışişleri Bakanı'nın "Arap-İsrail normalleşme süreci" makalesine destek mesajına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAE Dışişleri Bakanı'nın 'Arap-İsrail normalleşme süreci' makalesine destek mesajına tepki - Son Dakika

BAE Dışişleri Bakanı'nın "Arap-İsrail normalleşme süreci" makalesine destek mesajına tepki

6 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid'in, "Arap dünyası ile İsrail arasındaki yakınlaşma ve normalleşme sürecini" ele alan makaleyi Twitter hesabından yayımlaması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

BAE Dışişleri Bakanı'nın

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid'in, "Arap dünyası ile İsrail arasındaki yakınlaşma ve normalleşme sürecini" ele alan makaleyi Twitter hesabından yayımlaması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Yazar Ed Husain'e ait, "İslam'ın reformu: Orta Doğu'da bir Arap-İsrail ittifakı şekilleniyor" başlıklı makale, İngiltere menşeli haftalık dergi "The Spectator"da yayımlandı.

BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid de "Arap ülkeleri ile İsrail arasında normalleşmeye ilişkin gelişmeleri" ele alan makaleyi, Twitter hesabından paylaştı.

Makalede "Arap dünyası ile İsrail arasındaki yakınlaşma ve normalleşme süreci", "İslam'da reform ve yenileşme olarak" tanıtıldı.

Netanyahu'dan yanıt

Bin Zayid'in söz konusu Twitter paylaşımının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da çok geçmeden yanıt verdi.

Netanyahu, "İsrail ile birçok Arap ülkesi arasında gerçekleşen yakınlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Artık barış ve normalleşme vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan tepkiler

Bin Zayid'in, paylaştığı makale ve İsrail Başbakanı'yla karşılıklı açıklamaları, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

BAE'li Bakan'ın twitine, "Barış, savaşan ülkeler arasında olur. Siz hiç tarihinizde İsrail'e karşı savaştınız mı?", "İsrail ile barış istiyorsanız topraklarınızdan bir parça verirsiniz; bizler de Filistinliler olarak Emirlikler'de İsrail'in istikrar bulmasını destekleriz", "Siz bu barışta İsrail tarafını temsil ediyorsunuz." şeklinde yorumlar yapıldı.

Yayımlanan makalenin eleştirildiği bir başka yorumda da "Reform, İslam dünyası için yabancı bir kelimedir." denilerek söz konusu düşüncenin yabancı kökenli olduğunun altı çizildi.

Tepkilerin yanı sıra Bin Zayid'in Twitter paylaşımına "Kusan bebek" GIF'i ile "şimdi kusma vakti" şeklinde yorumlar da yapıldı.

Destek mesajı

Öte yandan, normalleşmeyi destekleyen Suudi Arabistanlı aktivist Muhammed Suud ise Netahyahu'ya övgülerle verdiği cevapta, şu ifadeleri kullandı:

"Barış adımlarını gördüğümüz bu gün şüphesiz büyük bir gündür. Evet, halklarımız daha iyisini hak ediyor. Ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkiler kurulmasına evet. Körfez ülkeleriyle İsrail arasında barış hepimizin iradesiyle gerçekleşecektir."

İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamada, Dubai'de düzenlenecek "Expo 2020" Fuarı'na ülkesinin de katılacağını duyurmuştu.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in resmi davetiyle 2018'de BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki Şeyh Zayid bin Sultan Mescidi'ni ziyaret etmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak
Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu Lastiği patlayan hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 5 yaralı Boğaz'da şaşırtan görüntüler! Vatandaş telefonuna sarıldı, anı ölümsüzleştirdi

Son Dakika Haberleri
18:50 Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
18:50 Çankırı'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
18:48 Kayseri'de işçileri taşıyan kamyonet takla attı: 10 yaralı - Son Dakika
18:48 İstanbul'da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
18:42 "Güçlü aile güçlü gelecek" - Son Dakika
17:13 Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Son Dakika
16:49 Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 18:56:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BAE Dışişleri Bakanı'nın "Arap-İsrail normalleşme süreci" makalesine destek mesajına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]