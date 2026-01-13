BAE ve Nijerya Ekonomik Anlaşma İmzaladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Nijerya arasında kapsamlı ekonomik işbirliği anlaşması imzalandı.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ve Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, başkent Abu Dabi'de bir araya geldi.

Bin Zayid ve Tinubu'nun katılımıyla düzenlenen törende iki ülke arasında yatırım ve ticaret alanlarında yeni bir dönemi başlatmak üzere kapsamlı ekonomik ortaklık işbirliği anlaşması imzalandı.

BAE ve Nijerya'nın imzaladığı kapsamlı ekonomik işbirliği anlaşması, karşılıklı gümrük vergilerini düşürme ve ticari engelleri kaldırma adımlarıyla iki ülke arasında yatırım ve ticareti artırmayı hedefliyor.