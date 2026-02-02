BAE ve Ürdün Liderlerinden İlişkileri Güçlendirme Görüşmesi - Son Dakika
BAE ve Ürdün Liderlerinden İlişkileri Güçlendirme Görüşmesi

02.02.2026 23:18
Muhammed bin Zayid ve Kral 2. Abdullah, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Al Nahyan ve Kral 2. Abdullah telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri ve bu ilişkileri halklarının yararına güçlendirmek ve genişletmek için yapılan ortak çalışmalar ele alındı.

Görüşmede ayrıca, ortak çıkarları ilgilendiren birçok bölgesel ve uluslararası konu ve bölgedeki gelişmeler gözden geçirilerek bunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İki lider görüşme sırasında, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanması konusunda ilerlemenin ve sakinlerinin acısını hafifletmek için yeterli insani yardımın Gazze Şeridi'ne hiçbir engel olmadan girmesine izin verilmesinin önemine işaret etti.

Bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için bölgede iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı barışa giden yolun bulunması yönünde çalışmaların yapılması gerektiğini kaydeden liderler, bölgede istikrar ve barışın artırılması için çalışmanın ve buradaki anlaşmazlıkların tüm halkların yararına olacak şekilde diyalog ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güncel, Ürdün

Son Dakika Güncel BAE ve Ürdün Liderlerinden İlişkileri Güçlendirme Görüşmesi - Son Dakika

