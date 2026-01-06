Bafra'da Düşerek Ölen Adamın Kimliği Belirlendi - Son Dakika
Bafra'da Düşerek Ölen Adamın Kimliği Belirlendi

Bafra\'da Düşerek Ölen Adamın Kimliği Belirlendi
06.01.2026 15:55
Samsun'un Bafra ilçesinde, alkolün etkisiyle düşerek hayatını kaybeden 52 yaşındaki Erkan Cömert bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın girişinde ölü bulunan şahsın, düşme sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Bafra Hacınabi Mahallesi Kutlu Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın girişinde kanlar içerisinde hareketsiz yatan şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 52 yaşındaki Erkan Cömert olduğu tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayın detayları ortaya çıktı. Şahsın gece saat 01.00 sıralarında taksiyle evine geldiği, dışarıda alkol aldığı ve alkolün etkisiyle apartman merdivenlerinden çıkarken düştüğü belirlendi.

Merdivenden düşerek yaralanan şansın, alkolün de etkisiyle düşe kalka yürüyerek yaklaşık 100 metre ilerlediği, burada yeniden düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Samsun, Bafra, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bafra'da Düşerek Ölen Adamın Kimliği Belirlendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bafra'da Düşerek Ölen Adamın Kimliği Belirlendi - Son Dakika
