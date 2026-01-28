Bafra\'da Ehliyet E-Sınavında Kopya Düzeniği Ele Geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan ehliyet e-sınavında bir adayın şüpheli hareketleri üzerine yapılan kontrollerde kopya çekmek amacıyla hazırlanmış elektronik düzenek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, sınava giren K.Ü.'nün (58) sınav esnasındaki davranışlarının dikkat çekmesi üzerine sınav sonrasında detaylı üst araması yapıldı. Yapılan aramada 1 adet kulaklık, 1 adet powerbank, 1 adet cep telefonu, 1 adet taşınabilir Wi-Fi cihazı ve 1 adet düğme şeklinde gizli kamera ele geçirildi.

Yetkililerle yapılan görüşmede, kopya düzeneğinin sınav öncesinde yerleştirildiği ve bu şekilde sınava girildiğinin anlaşıldığı bildirildi. Olayla bağlantılı olarak K.Ü. (58) ile Y.O. (48) hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN