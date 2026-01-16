Bafra\'da Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 12 yıl 1 ay 5 gün hapis cezasını bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, mala zarar verme ve hükümlü - tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 12 yıl 1 ay 5 gün hapis cezası bulunan A.Ş'yi (49) Hacınabi Mahallesi'nde saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü işlemleri ardından cezaevine konuldu.