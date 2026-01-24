Bafra\'da İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Bafra ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) faaliyet gösteren un fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Hüseyin Torun'un üzerine çalışma esnasında tonajlı pirinç çuvalı devrildi. Çuvalın altında kalarak ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Torun'un evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN