Bafra'da KGYS ile trafik denetimleri başladı - Son Dakika
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Bafra'da KGYS ile trafik denetimleri başladı

15.03.2022 10:09
Bafra'da KGYS ile trafik denetimleri başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi'ndeki (KGYS) kameralarla kural ihlalleri yapan araç sürücüleri tespit edilerek trafik cezaları kesiliyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi'ndeki (KGYS) kameralarla kural ihlalleri yapan araç sürücüleri tespit edilerek trafik cezaları kesiliyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yayaların ve araç sürücülerinin trafikte güvenli seyretmelerini sağlayarak kurallara uyma seviyesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla KGYS'den yararlanmaya başladı.

Aşırı hız yaparak ya da kırmızı ışıkta geçen, araç içerisinde telefonla görüşme, emniyet kemeri, ters yön ve çift sıra park ihlali yapan sürücülere, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde izlenen kameralardan tespit edilip ceza yazılmaya başlandı. - SAMSUN

Bafra'da KGYS ile trafik denetimleri başladı

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Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Hisarcık, Tragger, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da KGYS ile trafik denetimleri başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bafra'da KGYS ile trafik denetimleri başladı - Son Dakika
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