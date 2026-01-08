Bafra\'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

? Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ?Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir telefoncu dükkanının içerisinde müşteri olarak bulunan R.L. (57), silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan R.L, Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

? Polis ekipleri, kimliği belirlenen firari şüpheli M.C.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralanan R.L'nin 14 Ağustos 2025 tarihinde M.C.K'nin amcası S.K'yi silahla yaraladığı ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.