Bafra'da Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama
3-sayfa

Bafra'da Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

09.01.2026 16:54
Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde dün yaşanan silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Atatürk Bulvarı üzerinde dün gerçekleşen olayda, Mehmet Karatepe, husumetlisi olduğu öğrenilen Recep Liman'a (56) iş yerinde bulunduğu sırada 6 el ateş edip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağına ve kasık bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralanan Recep Liman, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne oradan da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet Karatepe'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Karatepe'yi olay yerine otomobille getirdiği tespit edilen M.B. (24), G.G. (23) ve B.Ö. (23) isimli 3 şüpheli dün gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.G. ve B.Ö. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olayı gerçekleştiren firari şüpheli Mehmet Karatepe'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Bafra

Son Dakika 3-sayfa Bafra'da Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Bafra'da Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama - Son Dakika
