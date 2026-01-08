Bafra\'da Silahlı Saldırı: 3 Gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Mehmet Karatepe, Recep Liman'a (56) iş yerinde bulunduğu sırada tabancayla 6 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağına ve kasık bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralanan Recep Liman, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet Karatepe'nin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Karatepe'yi olay yerine otomobille getirdikleri tespit edilen M.B. (24), G.G. (23) ve B.Ö. (23) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, 14 Ağustos 2025 tarihinde Recep Liman'ın Cumhuriyet Meydanı'nda Sebahattin Karatepe'yi tabancayla ateş ederek bacağından yaraladığı öğrenildi. Son saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Karatepe'nin, Sebahattin Karatepe'nin yeğeni olması nedeniyle olayın geçmişe dayalı bir hesaplaşma olduğu değerlendiriliyor. Recep Liman'ın kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN