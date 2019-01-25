Bafra Gençlik Merkezinden Kan Bağışı Kampanyası

Bafra Hüseyin Kurumahmutoğlu
Gençlik Merkezi ile Türk Kızılayı
iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı
, bu gibi etkinliklerin Türkiye
'de çoğaldığını, alttan gelen yeni neslin daha bilinçli olduğunu söyledi.
Kan vermenin hayat kurtaracağını dile getiren Kırcalı, "Bir kan, bir candır. Umarım bu canlar başka canlara da hayat olmuşlardır." ifadesini kullandı.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç
da yardıma muhtaç kim olursa olsun gittiklerini vurgulayarak, "Böylesine büyük bir sivil toplum kuruluşu olduğu için ne kadar gurur duysak azdır. Buradaki çocuklarımız kan bağışı için oldukça istekli. İnşallah verdikleri kan hedefine ulaşır, bir hastaya ilaç olur." dedi.
Hüseyin Kurumahmutoğlu Gençlik Merkezi Müdürü Fatih
Hatipoğlu ise kana ihtiyaç duyan hastaların imdadına biraz olsun yetişmek, yeni nesilleri kan bağışı konusunda bilgilendirmek amacıyla kampanya düzenlediklerini kaydetti.
Bafra Hüseyin Kurumahmutoğlu Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına Türk Kızılayı Bafra Şube Başkanı Osman Genç
ile gençlik merkezi üyeleri katıldı.