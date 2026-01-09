Bafra OSB Doluluk Oranı Yüzde 84 - Son Dakika
Bafra OSB Doluluk Oranı Yüzde 84

Bafra OSB Doluluk Oranı Yüzde 84
09.01.2026 12:35
Bafra OSB'de doluluk oranı yüzde 84'e ulaşırken, Sera OSB'de bu rakam yüzde 87 oldu.

Samsun Bafra Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde 111 parselin 93'ü tahsis edildi ve doluluk oranı yüzde 84'e ulaştı. Tarıma Dayalı Sera OSB'de ise 30 parselin 26'sı tahsis edilerek doluluk yüzde 87 oldu.

Bafra TSO tarafından yapılan açıklamada, başta Bafra Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olmak üzere hayata geçirilen ve planlanan projeler kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklamada, Bafra OSB'de bugün itibarıyla 111 parselin 93'ünün tahsis edildiği ve yaklaşık yüzde 84 doluluk oranına ulaşıldığı belirtildi. OSB'de yaklaşık 2 bin 400 kişinin istihdam edildiği, bu rakamların 2022 yılı sonuna göre dolulukta yüzde 52, istihdamda ise yüzde 56 artış anlamına geldiği ifade edildi.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, OSB'de üretimin kesintisiz şekilde sürdüğünü belirterek, temizlik aracı temini, nizamiye güvenlik noktası, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Merkezi gibi hizmetlerle sanayicilere daha güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı sunulduğunu söyledi.

Ulaşım altyapısına da değinen Kocabaş, yapımına başlanan Bafra OSB-Kolay Yolu bağlantı köprüsünün 221,5 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olduğunu belirterek, projenin 2026 yılında tamamlanmasının planlandığını, ardından güzergahın duble yol haline getirileceğini ifade etti.

Tarım ve seracılık alanında önemli bir yatırım olan Bafra Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin yüzde 87 doluluk oranına ulaştığını açıklayan Kocabaş, toplam 30 parselin 26'sının tahsis edildiğini ve 1.500 kişilik istihdam hedefiyle yatırımların sürdüğünü belirtti. Kocabaş ayrıca, Sera OSB Hizmet ve Yönetim Binası projesinin onaylandığını ve yapımına 2026 yılında başlanacağını kaydetti.

Yakakent Su Ürünleri İhtisas OSB hakkında da bilgi veren Kocabaş, kuruluş çalışmalarının tamamlandığını, müteşebbis heyetin oluşturulduğunu ve imar ile altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 185 bin metrekarelik alanda kurulacak OSB'de 1.200 kişilik istihdam hedeflendiğini belirten Kocabaş, projenin su ürünleri sektöründe ihracat potansiyeline önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Sanayi alanlarının genişletilmesine yönelik çalışmalara da değinen Kocabaş, "Sanayi alanlarının genişletilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Alaçam OSB'yi Bafra OSB'nin genişleme alanı olarak planladık ve çalışmalarımızı başlattık, 2026 yılında arsa tahsislerine başlamayı hedefliyoruz. Sosyal projelere de önem veriyoruz; Bafra OSB içinde 850 kişilik cami projemiz onaylandı ve önümüzdeki günlerde temelini atacağız. Ayrıca çalışan annelerin istihdama katılımını artırmayı hedefleyen kreş projemiz onay sürecinde. Kurumsal çalışmalarımız kapsamında 2025 yılı faaliyetlerini içeren Bafra TSO Dergisi'nin 21. sayısını yayımladık, 'Yöresel Lezzetler' özel yayını ile Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent'in gastronomi değerlerini tanıttık. Tüm bu çalışmalarımızı üyelerimizden aldığımız güç ve destekle sürdürüyoruz; üretimi, istihdamı ve bölgesel refahı artırmaya yönelik projelerimiz kararlılıkla devam ediyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Bafra, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bafra OSB Doluluk Oranı Yüzde 84 - Son Dakika

12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
SON DAKİKA: Bafra OSB Doluluk Oranı Yüzde 84 - Son Dakika
