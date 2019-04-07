Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Güven Tazeledi
1 saat önce
Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği 4. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan güven tazeledi.
Bafra
Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği 4. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan güven tazeledi. Kızılırmak
Mahallesi Ahmet Çavuş
Sokak'ta bulunan dernek binasında yapılan kongreye 128 üyenin 105'i katıldı. Seçime tek liste halinde giren mevcut başkan Mümine Ersin, açık oylama sonucunda tekrar seçilerek güven tazeledi.
Yönetim kurulu ise Sebahattin Koçak
, Bayram Önder, Hakan Keser
, Nezahat Sezer, Halil Topal, Cemal Avcı
ve Şadi Serbest'ten oluştu. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:55 Kaynak: İHA
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