Bafra TSO'dan Proje Bilgileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bafra TSO'dan Proje Bilgileri

Bafra TSO\'dan Proje Bilgileri
10.01.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serdal Sefa Kocabaş, Bafra OSB'nin doluluk oranı ve yeni projeleri hakkında bilgiler verdi.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

Kocabaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bafra OSB'nin gelişimine dikkat çeken Kocabaş, "Bafra Organize Sanayi Bölgemiz, 111 parselin 93'ünün tahsis edildiği, yüzde 84 doluluk oranına ulaşmış güçlü bir üretim merkezi konumundadır. Yaklaşık 2 bin 400 kişilik istihdam ile ekonomiye ciddi katma değer sağlıyoruz. 2022 yılı sonuna göre fiili doluluk oranında yüzde 52, istihdamda ise yüzde 56 artış sağladık." dedi.

Sanayicilere sunulan altyapı hizmetlerini güçlendirdiklerini vurgulayan Kocabaş, "Temizlik aracı temini, güvenlik noktası, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Merkezi gibi hizmetlerle güvenli çalışma ortamı sunuyoruz. Bafra OSB - Kolay Yolu bağlantı köprüsünü 2026 yılında tamamlayarak bölge ulaşımını duble yol ile taçlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Sera ve su ürünleri yatırımlarına dair detaylar paylaşan Kocabaş, şunları kaydetti:

"Bafra Sera OSB yüzde 87 doluluk oranına ulaştı, 1500 kişilik istihdam hedefiyle yatırımlar sürüyor. Yakakent Su Ürünleri İhtisas OSB'de ise altyapı çalışmaları devam ediyor, burada 1200 kişilik istihdamla ihracat potansiyelimizi artıracağız. Ayrıca Alaçam OSB'de 2026 yılında arsa tahsislerine başlayarak bu ilçemizi de sanayi bölgelerimize dahil edeceğiz."

Sosyal projeleri kalkınmanın bir parçası olarak gördüklerini anlatan Kocabaş, "850 kişilik OSB Camisi projemizin temelini yakında atıyoruz. Onay sürecindeki OSB Kreşi projemizle de çalışan annelerin istihdama katılımını desteklemeyi ve iş gücü kayıplarını azaltmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kocabaş, Bafra TSO Dergisi'nin yeni sayısının ve "Yöresel Lezzetler" özel yayınının çıktığını da hatırlatarak, tüm paydaşlarla ortak akıl içinde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Kocabaş, Ekonomi, Güncel, Bafra, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra TSO'dan Proje Bilgileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Rusya Ukrayna’yı Oreşnik füzeyle vurdu Ülke karanlığa gömüldü Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 15:26:03. #7.11#
SON DAKİKA: Bafra TSO'dan Proje Bilgileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.