Bağcılar'da alzaymır hastası kadın balkondan düşerek öldü

İstanbul Bağcılar'da 83 yaşındaki alzaymır hastası kadın, 3. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yüzyıl Mahallesi 2227. Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında oturan alzaymır hastası Zahide Peker, evinin balkonundan düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Peker'in cesedi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
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