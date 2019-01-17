Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Başarılı Öğrencilere Havuz Ödülü

Bağcılar'da Başarılı Öğrencilere Havuz Ödülü

2 saat önce

Bağcılar'da, takdir belgesi getiren lise öğrencilerine yarıyıl tatili boyunca Bağcılar Belediyesi bünyesindeki kapalı yüzme havuzları ücretsiz olacak.

Bağcılar'da Başarılı Öğrencilere Havuz Ödülü, System.String[]
Bağcılar'da, takdir belgesi getiren lise öğrencilerine yarıyıl tatili boyunca Bağcılar Belediyesi bünyesindeki kapalı yüzme havuzları ücretsiz olacak.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ilk dönemi başarıyla tamamlayan öğrencileri ödüllendirmek için "Takdir Sizden Havuz Bizden" projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda takdir belgesi alan lise öğrencileri, Bağcılar Belediyesi'ne bağlı 6 kapalı havuzdan yarıyıl tatili boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecek. Ödülden faydalanmak isteyen öğrencilerin takdir belgeleriyle beraber havuzlardaki danışmalara başvuru yapması yeterli olacak.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Başarılı öğrencilerimizi ödüllendirerek hem onları tebrik ediyoruz hem de diğer öğrencileri ders çalışmaya teşvik ediyoruz. Onlar yeter ki okusun ve idealleri uğrunda yürüsünler. Biz her zaman onların yanında olacağız. Onlar için ne gerekiyorsa yaptık ve yapamaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:21 Kaynak: AA

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Man Adası İddiaları ile İlgili Erdoğan'a Karşı Kaybettiği 1 milyon 369 bin Liralık Tazminatı Yatırdı Kullandığı "Evet" Oyunun Fotoğrafını Paylaşan Seçmen, 3 Ay Hapis Cezası Aldı

Parakende Devi İflas İhalesini Kazandı! 400 Mağazası Açık Kalacak ve 50 Bin Kişilik İstihdam Korunacak Black Mirror: Bandersnatch Filmi Nedeniyle Netflix'e 25 Milyon Dolarlık Dava Açıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 12:32:24. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Başarılı Öğrencilere Havuz Ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]