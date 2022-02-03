Üye Girişi
İSTANBUL - Bağcılar'da bir binanın bahçesinde göçük oluştu - Son Dakika

İSTANBUL - Bağcılar'da bir binanın bahçesinde göçük oluştu

03.02.2022 04:17
İSTANBUL - Bağcılar'da bir binanın bahçesinde göçük oluştu

Bağcılar'da bir binanın bahçesinde göçük meydana geldi.

Bağcılar'da bir binanın bahçesinde göçük meydana geldi.

Yıldıztepe Mahallesi 552. Sokak'ta bir binanın bahçesinde göçük oluşması nedeniyle bazı vatandaşlar tedbir amaçlı bir süre sokakta bekledi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bölgede inceleme yaparken, polis ekipleri de güvenlik çemberi oluşturdu.

Belediye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından iki binada yaşayan vatandaşların tahliye durumuna daha sonra karar verileceği öğrenildi.

Göçüğün yaşandığı 552. Sokak'ta 15 Aralık 2021 günü de kaldırımda çökme meydana gelmişti.

YORUMLAR
500

Yıldıztepe, Bağcılar, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSTANBUL - Bağcılar'da bir binanın bahçesinde göçük oluştu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:50 Çobanın korkunç sonu! Koyunları kurtarmak isterken uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi
00:45 Mersin'den gece yarısı feci haber! Kafası dorse ile lastik arasında sıkışan tır şoförü hayatını kaybetti
00:42 Bağırış sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Taksi şoförü ile yolcu, sokakta yumruk yumruğa kavga etti
00:29 Eğlence mekanında aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu
00:21 Kanalizasyon boruları, insan kemikleri yüzünden tıkandı! Ekipler sebebini araştırıyor
00:18 Son Dakika: Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
23:52 Şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile evleneceği yönündeki iddiaları yalanladı: Yok öyle bir şey
23:30 Gazeteci Cem Küçük'ten gündem olacak sözler: Marketlerde fiyatlara ekstra bir zam gelmedi
23:28 İnternetteki sebze ve meyve fiyatları şaşkınlık yarattı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı
23:05 Erdoğan "Kaçacak delik bulamadılar" demişti, hareketin en özel anları yayınlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 04:36:11. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL - Bağcılar'da bir binanın bahçesinde göçük oluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement