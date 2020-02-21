Bağcılar'da çocuk kütüphanesi açılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar'da çocuk kütüphanesi açılacak - Son Dakika

Bağcılar'da çocuk kütüphanesi açılacak

7 saat önce

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, öğrencilerle bir araya geldiği programda Bağcılar'da yakında çocuk kütüphanesi yapılacağı müjdesini verdi.

Bağcılar'da çocuk kütüphanesi açılacak, System.String[]

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, öğrencilerle bir araya geldiği programda Bağcılar'da yakında çocuk kütüphanesi yapılacağı müjdesini verdi.


Alaattin - Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Öğrenci Buluşmaları" ekinliğinde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı öğrencilerle bir araya geldi. Sohbet havasında geçen programda Çağırıcı, hem gençlere ileriye dönük tavsiyelerde bulundu hem de onların görüş ve düşüncelerini dinledi. Görüşmede çözüm için öğrencilerin istek, sıkıntı ve sorunları da not alındı.


"Yakında hizmete açacağız"


Söz alan Çocuk Gelişimi ve Eğitim Bölümü öğretmenlerinden Şenay Arıman, "Bağcılar'da yaşıyorum iki tane çocuğum var. İlçemizde 0-3 ile 3-6 yaş grubuna uygun bebek ve çocuk kütüphaneleri istiyoruz" dedi. Bu yönde bir çalışmaları olduğunu söyleyen Başkan Çağırıcı, "Sizi tebrik ediyorum bunu mutlaka yapacağız. Kültür Merkezimizde bulunan Mehmet Akif Ersoy salonunu çocuk kütüphanesine dönüştürüyoruz. Yakında hizmete açacağız" diye konuştu. Çocuk kütüphanesinin yapılacağı Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi İstanbul'da üye sayısı bakımından 3. sırada yer alıyor. - İSTANBUL

Lokman Çağırıcı, Anadolu Lisesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu ortaya çıktı
Avusturya Büyükelçiliği'ne atanan Ozan Ceyhun ülkücü camianın tepkisini çekti Bakan Akar, telsizden İdlib'de görevli askerlere seslendi: Aynı başarıyı göstereceğinize inanıyoruz Putin, Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'ni topladı

Son Dakika Haberleri
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 18:05:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağcılar'da çocuk kütüphanesi açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]