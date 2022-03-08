Bağcılar'da kadınlara 10 bin sardunya dağıtıldı - Son Dakika
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Bağcılar'da kadınlara 10 bin sardunya dağıtıldı

08.03.2022 14:52

Bağcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilçede yaşayan kadınlara 10 bin sardunya dağıttı.

Bağcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilçede yaşayan kadınlara 10 bin sardunya dağıttı.

Bağcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nünde ilçenin farklı noktalarına kurduğu stantlarda 10 bin adet sardunyayı Bağcılar'da yaşayan kadınlara hediye etti. Bağcılar Meydanı'nda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın katılımıyla başlanan sardunya dağıtımına kadınlar ve erkekler yoğun ilgi gösterirken, sardunya almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sardunya hediye ederek kadınların gününü kutlayan Başkan Çağırıcı, kadınlarla sohbet etti.

'KADINLAR VE ÇOCUKLAR ÖLMESİN. SAVAŞA DUR DE'

Savaşlarda en çok zararın kadınlar ve çocukların gördüğünü belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu duruma dikkat çekmek için Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında mağdur olanlar üzerinden tüm dünyaya mesaj niteliğinde bir not hazırladı. Türkçe, İngilizce, Rusça ve Ukraynaca dillerinde yazılan 'Kadınlar ve çocuklar ölmesin. Savaşa dur de' yazılı not sardunya çiçeklerinin saksılarının üzerine yapıştırıldı.

'KADIN İNANCIMIZ GEREĞİ ÇOK KUTSAL BİR VARLIKTIR'

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ' Dünya geliştikçe zulümlerin durması gerekirken maalesef dünya üzerinde kan ve zulüm var. Bu durum bizleri gerçekten üzüyor. Kadın inancımız gereği çok kutsal bir varlıktır. Cennet anaların ayaklarının altındadır. Dünyadaki her türlü şiddetin içinde mağdur olan kadınları görüyoruz. Bu ülkenin mayasında kadınlarımız var. Kurtuluş Savaşı'nda ve cephelerde hep kadınlarımız vardı' dedi.

'HİÇBİR İNSANIN GÖZYAŞI DÖKMEDİĞİ BİR DÜNYA TEMENNİ EDİYORUZ'

Çağrıcı konuşmasının devamında, "Bugün kadınlara sardunya çiçeğini dağıtıyoruz. Sardunya çiçeğinin özelliği bir mevsiminin olmayışıdır. Çiçeklerin üzerine dört dilde kadınlar ve çocuklar ölmesin, savaşa dur de sloganıyla bugün çiçeğimizi dağıtıyoruz. Ukrayna'daki savaşın en kısa sürede son bulması en büyük temennimizdir. Hiçbir insanın gözyaşı dökmediği bir dünya temenni ediyoruz.

'KADINLAR GÜÇLÜDÜR'

Bağcılar'da yaşayan 49 yaşındaki Birgül Kaya, 'Bugün kadınların en güzel günü. Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Çiçekleri alınca çok duygulandım. Bağcılar Belediye Başkanına teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Annesine sardunya çiçeği almak için meydana geldiğini söyleyen Mustafa Hamarat, 'Tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Dünyada kadın olmasaydı biz yaşayamazdık. Kadınların kıymetini bilmeliyiz' diye konuştu

73 yaşındaki Türkan Balaban, 'Savaş ve hastalıklardan bir an önce kurtulalım. Kadın güçlüdür, dayanıklıdır ve olaylara direnmesini bilir. Bütün kadınlara mutluluk diliyorum" diye konuştu.

Bağcılar'da kadınlara 10 bin sardunya dağıtıldı
Bağcılar'da kadınlara 10 bin sardunya dağıtıldı
Bağcılar'da kadınlara 10 bin sardunya dağıtıldı

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Kadınlar Günü, Bağcılar, Sardunya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da kadınlara 10 bin sardunya dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da kadınlara 10 bin sardunya dağıtıldı - Son Dakika
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