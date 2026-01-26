Bağcılar'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Bağcılar 'da 5 katlı binanın en üst katındaki daireye giren ekipler Abdülaziz Malay (71), eşi Fatime Jabara (44), kızları Zehra Malay (7)'ın cansız bedeniyle karşılaşırken, diğer kızları Gülbahar Malay (35)'ın ağır yaralı olduğunu gördü. Yapılan incelemelerde 3 kişinin de karbonmonoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.

Olay, saat 00.35 sıralarında Demirkapı Mahallesi 1723. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir dairede yaşayanlardan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri daireye balkondan girdi. Daire içerisinde yoğun koku olduğu, ocak üzerinde tencerede yemek bulunduğu görüldü. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Fatema Jabara'nın yatak odasında, Zehra Malay'ın oturma odasında, Gülbahar Malay ve Abdulaziz Malay'ın hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Zehra Malay, Abdulaziz Malay, Fatema Jabara'nın hayatını kaybettiğini, Gülbahar Malay'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Cenazeler incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çalışmalar sürüyor.

'İKİ GÜNDÜR DIŞARIYA ÇIKMADILAR'

Ailenin komşusu, "İki gündür dışarıya çıkmadılar. Bizde araştırdık. Savcı buraya geldi, içeride zehirlenmişler. Cemaatle birlikte her gün camiye gelirlerdi. Aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Anne, baba ve kız çocuğu öldü, diğer kızıda yoğun bakımda. Olayı tam bilmiyoruz. Onun için bişey diyemiyorum" dedi.

'CAMİYE GELMEYİNCE İMAM FARK ETMİŞ'

Zehirlenen ailenin yakını Çetin Açar, "Olayı 1 saat önce duydum. Onları tanıyoruz. Burada oturuyorlar, biz az ileride oturuyoruz. Rahmetli olduklarını duyup geldik. Doğal gaz dediler ama ne olduğunu bilmiyoruz. Tüpten mi gazdan mı neden öldüklerini bilmiyoruz. Hanımı ve iki kızı vardı. engelli olan kızı şuan da yoğun bakımda. İyi bir insandı. Devamlı camiye gelirdi. Cuma'dan sonra camiye gelmeyince imam fark etmiş. 'Hacı nerede' diye sormuş. Sonra gelip bakıyorlar, ölmüşler" ifadelerini kullandı.

'ELEKTRİK KESİNTİSİ OLDUĞU İÇİN TÜP KULLANIYORLARMIŞ'

Abdülaziz Malay'ın yeğeni Yahya Okta ise, "Öz amcamdır. 2 gündür haber alamıyorduk. Görmeyince dün akşam fark ettik. İtfaiye, sağlık ekiplerine haber verdik. Ekipler camdan girdi, baktık ki zehirlenmiş. Acaba doğal gazdan mı yoksa tüpten mi? Bu mahallede 1 haftadır da elektrikler yok. Elektrik kesintisi olduğu için tüp kullanıyorlarmış. Camı kırıp, camdan girdiler. En son pazar günü görüştük. Net olarak neden zehirlendiklerini bilmiyoruz. Şuan da inceleme yapılıyor" dedi.