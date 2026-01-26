Bağcılar'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 3 Ölü

Bağcılar'da bir evde yaşayan ve karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

Demirkale Mahallesi 1723 Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayan yakınlarından 2 gündür haber alamayan bir kişi durumu gece saatlerinde polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, balkondan girdikleri evde tüpün açık olduğunu, tüpe aydınlatma cihazının bağlı olduğunu belirledi. Ocak üzerindeki tencerede de yemek bulunduğu ve evde yoğun koku olduğu tespit edildi.

Evde yapılan aramalarda, İzzettin Malay (72), Zehra Malay (6) ve Fatma Malay'ın (45) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşadığı belirlenen Bahar Malay (36) ise ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, evde İGDAŞ ekiplerince yapılan çalışmalarda söz konusu kişilerin karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceği değerlendirildi.

Hayatını kaybedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Namaza gitmeyince oğlunu aradılar

Ölen İzzettin Malay'ın oğlu Nimetullah Malay, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının sürekli namaz kılmak için gittiği mescide uğramaması üzerine cemaatteki arkadaşlarının kendisini aradığını, yaklaşık 20 saat haber alamayınca da dün gece durumu itfaiye ve polise bildirdiğini söyledi.

İtfaiye ve polisle birlikte eve girdiğini anlatan Malay, "İçeri girdiğimizde babam, annem ve 7 yaşındaki ufak kız vefat etmişlerdi. Diğer 33 yaşındaki kız kardeşim biraz sersem gibiydi. Şu anda yoğun bakımda, durumu biraz daha iyi." dedi.

Malay, olayın doğal gaz ya da tüpten kaynaklı olabileceği yönünde itfaiyenin değerlendirmesi olduğunu ancak henüz rapor gelmediğini belirterek, "Cuma günü uzun süre elektrik yoktu. Cumartesi günü de akşam 6-7'den sonra elektrik olmayınca mum niyetine tüpü yakıyorlar. Aydınlatma tüpü bu, ısınmak için yakmıyorlar. Zaten doğal gaz kapalı, elektrik olmadığı için aktif halde değildi." diye konuştu.

Bina sakinlerinden Hasan Sipahi ise gece 11.30-12.00 gibi İzzettin Malay'ın çocuklarının gelip kapıyı vurduklarını, açan olmayınca itfaiye ve polis ekiplerinin geldiğini aktardı.

Çilingir eşliğinde kapının açılmaya çalışıldığını ancak açılmayınca itfaiyeninin arka sokaktan merdivenle içeri girebildiğini söyleyen Sipahi, "30 seneden fazla komşumuzdu. İlişkimiz iyiydi. Bir zararı yoktu, mahalleye yardımı vardı. Altta mescit, cami var. Orayla ilgileniyordu, müezzinlik yapıyordu. Çok iyi bir komşuydu." ifadelerini kullandı.