Son dakika haberi | Bağcılar'da kuyumcu soygunu kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Bağcılar'da kuyumcu soygunu kamerada

01.05.2022 10:48
Son dakika haberi | Bağcılar'da kuyumcu soygunu kamerada

Son dakika haberlerine göre BAĞCILAR'da silahlı ve maskeli 4 kişi sabaha karşı girdikleri kuyumcudan 300 bin TL'lik gümüş ile saatleri çaldı.

BAĞCILAR'da silahlı ve maskeli 4 kişi sabaha karşı girdikleri kuyumcudan 300 bin TL'lik gümüş ile saatleri çaldı. Hırsızların, kepengin altından çıkıp kaçma anları güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün sabah karşı Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işyeri sahibi Mustafa Gencer, sabah işyerine açmaya gittiğinde otomatik kepengin kırık olduğunu gördükten sonra durumu polise bildirdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, işyerinde incelemelerde bulundu. İşyeri sahibi ile birlikte yapılan incelemelerde 4 tabla üzerinde yaklaşık 300 bin TL değerindeki gümüş ile saatlerin çalındığı belirlendi. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sahura kalktığı esnada olayı gören mahalle sakini Enes Günbay, "Saat 4.30 sıralarıydı. Bir ses duyduk ve balkona çıktık. Kapıda 2 şahsın silahlı olduğunu gördük. Silahlı olduklarından dolayı müdahale edemedik. Polise haber verdik. Polisler gelene kadar kendileri gittiler. Giriş çıkışları 2-3 dakika sürdü zaten. Polis ekipleri gelince biz de indik. Pek fazla zarar vermediklerini gördük. Yıllardır bu mahallede böyle bir olay yaşanmamıştı. Uzun yıllardır buradayım ama ilk kez görüyorum" dedi

KAÇIŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDAKameraya yansıyan görüntülerde, maskeli ve silahlı 4 kişiden 2 kişinin içeride olduğu diğer 2 kişinin ise dışarıda beklediği görülüyor. Daha sonra ise içerden 2 kişiyle birlikte şüphelilerin olay yerinden kaçma anları da güvenlik kamerasına yansıdı.


Son dakika haberi | Bağcılar'da kuyumcu soygunu kamerada
Son dakika haberi | Bağcılar'da kuyumcu soygunu kamerada
Son dakika haberi | Bağcılar'da kuyumcu soygunu kamerada
Son dakika haberi | Bağcılar'da kuyumcu soygunu kamerada
Son dakika haberi | Bağcılar'da kuyumcu soygunu kamerada
Son dakika haberi | Bağcılar'da kuyumcu soygunu kamerada
Son dakika haberi | Bağcılar'da kuyumcu soygunu kamerada
Son dakika haberi | Bağcılar'da kuyumcu soygunu kamerada
YORUMLAR
500
İnternetten satmak istediği koyunlarını dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satmak istediği koyunlarını dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satmak istediği koyunlarını dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satmak istediği koyunlarını dolandırıcılara kaptırdı

Mustafa Gencer, Türk Lirası, Bağcılar, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bağcılar'da kuyumcu soygunu kamerada - Son Dakika


Son Dakika
10:45 Yüsra Geyik, Hadise'ye atıfta bulundu: Eğer sevgilim olursa konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım
10:37 Trabzonspor'u şampiyonluğa götüren bu yolda iki kırılma noktası oldu: Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçları
10:17 İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı: 3 kişi yaralandı
10:14 Angelina Jolie'den sürpriz Ukrayna ziyareti! Apar topar güvenli bir alana tahliye edildi
10:00 1 Mayıs'ta kapatılan yollar belli oldu! İşte alternatif güzergahlar
09:33 Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti
09:34 Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle poz verdi
08:59 Trabzonspor kutlamalarına Bakan Soylu da eşlik etti! Meydandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sesini hoparlöre verdi
08:49 Acı haber! Pençe-Kilit operasyonunda EYP'nin patlaması sonucunda 1 asker şehit oldu
08:30 Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'e ilan-ı aşk: Her gün başka türlü sevmeyi öğrendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 11:03:14. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bağcılar'da kuyumcu soygunu kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement