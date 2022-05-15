BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİ KUNDAKLAYIP YANMASINI BEKLEDİ - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİ KUNDAKLAYIP YANMASINI BEKLEDİ

15.05.2022 22:31

BAĞCILAR'da park halindeki otomobil kundaklandı.

BAĞCILAR'da park halindeki otomobil kundaklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kundaklanma anında otomobile benzin döken kişinin aracın yanmasını beklediği görülüyor.

Olay, Bağcılar Şehit Cengiz Karcıoğlu Caddesinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki 34 GG 8994 plakalı otomobile benzin döktü. Daha sonra benzini ateşe veren şüpheli, olay yerinde bir süre otomobilin yanmasını izledi. Alev alan otomobilin yanında bulunan araç ise sahibi tarafından hızla olay yerinden çekildi. Alevler diğer tarafta bulunan 34 YT 4830 plakalı minivan araca da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonrasında kundaklanan araç kullanılamaz hale gelirken, minivan araç da ise büyük hasar oluştu. Kundaklanma anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde kundaklayan kişinin aracı ateşe verdiği anlar ve orada bir süre beklemesi görünüyor. Ayrıca park halindeki diğer otomobilin alevlerden kaçırıldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. İlk belirlemelere göre kundaklamanın, otomobilin sahibi S.İ.?nin husumetli olduğu kişi tarafından yapıldığı değerlendiriliyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİ KUNDAKLAYIP YANMASINI BEKLEDİ
BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİ KUNDAKLAYIP YANMASINI BEKLEDİ
BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİ KUNDAKLAYIP YANMASINI BEKLEDİ
BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİ KUNDAKLAYIP YANMASINI BEKLEDİ
BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİ KUNDAKLAYIP YANMASINI BEKLEDİ
BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİ KUNDAKLAYIP YANMASINI BEKLEDİ
BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİ KUNDAKLAYIP YANMASINI BEKLEDİ
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Kaynak: DHA

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