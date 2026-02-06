Bağcılar\'da yangın paniği

Bağcılar'da 2 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
15 Temmuz Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki 2 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binada hasar oluştu.
