Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da yer kavgası cinayeti şüphelisi 2 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Bağcılar'da yer kavgası cinayeti şüphelisi 2 kişi yakalandı

Bağcılar'da yer kavgası cinayeti şüphelisi 2 kişi yakalandı

1 saat önce

Bağcılar'da, hamallık yapan iki grup arasındaki yer tutma kavgası sırasında Mehmet Aslan'ın silahla vurularak öldürmesi olayının şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar'da, hamallık yapan iki grup arasındaki yer tutma kavgası sırasında Mehmet Aslan'ın silahla vurularak öldürmesi olayının şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi, 1822 Sokak üzerinde 29 Temmuz tarihinde iddiaya göre burada hamallık yapan Mehmet Aslan(51) ve Murat A. arasında yer tutma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki hamalın yakınları da olaya dahil oldu. Büyüyen kavgada Mehmet Aslan(51) silahla vurularak öldürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, silahı ateşlediği belirlenen Orhan A. ve olayda yer aldığı anlaşılan Fatih K.'yı dün düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bağcılar'da yer kavgası cinayeti şüphelisi 2 kişi yakalandı

Fatih Mahallesi, Mehmet Aslan, Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:48 Kaynak: DHA
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