Bağdat'ta Dünya Türk Dili Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bağdat'ta Dünya Türk Dili Günü Etkinliği

10.02.2026 02:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde Türk dili etkinliği yapıldı. Büyükelçi sevgi ve selamlarını iletti.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Bağdat Koordinatörü İbrahim Özbilgin ve Türk dili üzerine çalışan Iraklı akademisyenler katıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi İnan, bu önemli gün dolayısıyla Türkiye, Türk dili dostları ve Irak'taki dostlara sevgi ve selamlarını sunduklarını söyledi.

"Dünya Türk Dili Ailesi Günü" etkinlikleri çerçevesinde Bağdat'ta bu hafta 2 etkinliğe katıldıklarını aktaran İnan, Türkmen Kardeşlik Ocağı'ndaki etkinliğe katıldıklarını ve orada Türkmenlerle bir araya geldiklerini belirtti.

İkinci katılımlarının ise Bağdat'taki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleştiğini anlatan İnan, burada Türk dili üzerine çalışan çok sayıda akademisyenle bir araya geldiklerini kaydetti.

Bu etkinlik vesilesiyle Yunus Emre Türk Kültür Merkezi hakkında güzel bilgiler aldıklarını dile getiren İnan, "Buradaki kursiyerlerin Türk diline katkıları ve Türk diline olan hakimiyetlerinden etkilendik. Türk Dili Ailesi Günü için yapılan bu etkinlik vesilesiyle tüm lehçeleriyle 200 milyonun üzerinde Türk dili konuşan tüm insanlarımıza Bağdat'tan selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

ITC Başkanı Ağa ise kendisinin Türk dili ailesinin bir ferdi olduğunun altını çizerek, Irak Türkmenleri olarak son yüzyılda varlıklarını bu dile sarılarak koruduklarını söyledi.

Irak'ta müteakip hükümetler ve özellikle devrik Saddam Hüseyin rejimi döneminde "Türkmenlerin yok edilmesine" yönelik politikalara maruz kaldıklarına işaret eden Ağa, Irak'ta Türkmenlerin gelenek ve kültürleriyle ayakta kaldıklarını vurguladı.

Türkmenler tüm baskılara rağmen dil, kültür, gelenek ve eğitimlerinden vazgeçmediklerini aktaran Ağa, Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları kentlerde Türkçe eğitimine önem verdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Yunus Emre Türk, Etkinlik, Kültür, Güncel, Bağdat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağdat'ta Dünya Türk Dili Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Evinin bahçesinde korkunç son Başı şerit testereye sıkıştı Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Galatasaray’ın rakibi puanı son saniyede aldı Galatasaray'ın rakibi puanı son saniyede aldı
Herkes onu konuşuyor 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir
12 maçtır yenilmiyorlar Bu takımı kim durduracak 12 maçtır yenilmiyorlar! Bu takımı kim durduracak?
En yakın rakibe 17 puan fark attılar PSV Eindhoven şampi... En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi...

23:11
Tedesco’dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
22:59
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
22:06
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
21:54
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
21:47
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 02:51:38. #7.11#
SON DAKİKA: Bağdat'ta Dünya Türk Dili Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.