Bağdat'ta Dünya Türk Dili Günü Etkinliği

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Bağdat Koordinatörü İbrahim Özbilgin ve Türk dili üzerine çalışan Iraklı akademisyenler katıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi İnan, bu önemli gün dolayısıyla Türkiye, Türk dili dostları ve Irak'taki dostlara sevgi ve selamlarını sunduklarını söyledi.

"Dünya Türk Dili Ailesi Günü" etkinlikleri çerçevesinde Bağdat'ta bu hafta 2 etkinliğe katıldıklarını aktaran İnan, Türkmen Kardeşlik Ocağı'ndaki etkinliğe katıldıklarını ve orada Türkmenlerle bir araya geldiklerini belirtti.

İkinci katılımlarının ise Bağdat'taki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleştiğini anlatan İnan, burada Türk dili üzerine çalışan çok sayıda akademisyenle bir araya geldiklerini kaydetti.

Bu etkinlik vesilesiyle Yunus Emre Türk Kültür Merkezi hakkında güzel bilgiler aldıklarını dile getiren İnan, "Buradaki kursiyerlerin Türk diline katkıları ve Türk diline olan hakimiyetlerinden etkilendik. Türk Dili Ailesi Günü için yapılan bu etkinlik vesilesiyle tüm lehçeleriyle 200 milyonun üzerinde Türk dili konuşan tüm insanlarımıza Bağdat'tan selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

ITC Başkanı Ağa ise kendisinin Türk dili ailesinin bir ferdi olduğunun altını çizerek, Irak Türkmenleri olarak son yüzyılda varlıklarını bu dile sarılarak koruduklarını söyledi.

Irak'ta müteakip hükümetler ve özellikle devrik Saddam Hüseyin rejimi döneminde "Türkmenlerin yok edilmesine" yönelik politikalara maruz kaldıklarına işaret eden Ağa, Irak'ta Türkmenlerin gelenek ve kültürleriyle ayakta kaldıklarını vurguladı.

Türkmenler tüm baskılara rağmen dil, kültür, gelenek ve eğitimlerinden vazgeçmediklerini aktaran Ağa, Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları kentlerde Türkçe eğitimine önem verdiklerini ifade etti.