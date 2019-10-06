Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta göstericilere müdahale: 5 ölü
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Bağdat'ta göstericilere müdahale: 5 ölü

3 dakika önce

Ölü ve yaralıların ambulansla hastaneye getirilmesi Yaralı ve tedavi görenlerden detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeniden başlayan gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 5 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ölü ve yaralıların ambulansla hastaneye getirilmesi

Yaralı ve tedavi görenlerden detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeniden başlayan gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 5 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralanan göstericiler Bağdat El Kindi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bağdat'ta göstericilere müdahale: 5 ölü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:54 Kaynak: AA
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