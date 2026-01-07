Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Artvin'de - Son Dakika
Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Artvin'de

07.01.2026 18:17
Artvin'de bağımlılıkla mücadele için koordinasyon toplantısı yapıldı, çeşitli konular gündeme alındı.

Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ergün, valilikte düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede yapılan çalışmalar ve yapılması gerekenlerle ilgili konuları aktardı.

Bağımlılıkla mücadelenin sadece narkotikle sınırlı olmayan çok geniş kapsamlı bir konu olduğunu vurgulayan Ergün, sağlığa zararlı alışkanlıkların yanı sıra sosyal medya ve internet bağımlılığı gibi çok sayıda konunun bağımlılıkla mücadele kapsamında yer aldığına işaret etti.

Artvin'in dumansız hava sahası ilan edildiğini ve bu bağlamda sigara bırakma kampanyaları düzenlediklerini ifade eden Ergün, çalışmalarla kentte 70 kişinin sigarayı bıraktığını aktardı.

Bağımlılıkla mücadelenin çok yönlü bir mücadeleyi gerektirdiğini belirten Ergün, birçok kurumun ve sivil toplum örgütlerinin iş birliği içinde olması gerektiğini kaydetti.

Ergün, Artvin'de sigara bırakma polikliniklerinin 5'ten 10'a yükseltildiğine işaret ederek, kentte sigara bırakma polikliniğine başvuru yapan 635 kişiden 70'inin sigarayı bıraktığını belirtti.

Toplantı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi'nden yetkililerin bağımlılıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalara dair sunumuyla sona erdi.

Toplantıya Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan ve ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Artvin, Güncel, Son Dakika

