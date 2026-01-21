Bağımlılıkla Mücadelede Manevi Rehberlik Projesi

Samsun'da bağımlılıkla mücadelede manevi ve toplumsal rehberliği esas alan "Sohbet Halkası: Bağımlılıkla Mücadelede Manevi ve Toplumsal Rehberlik Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İlkadım Müftülüğü, Yeşilay Samsun Şubesi ve Din Görevlileri Birliği Derneği koordinesinde hayata geçirilen proje çerçevesinde Aksa Camisi, Fatih Camisi, Beyazıt Camisi, Hz. Ömer Camisi ve İlyasköy Camisi'nde program düzenlendi.

Programlarda, bağımlılıkla mücadelenin bireysel, toplumsal ve manevi boyutları ele alındı. Katılımcılara bağımlılığın sadece bireyi değil aileyi ve toplumu da etkileyen önemli bir sorun olduğu anlatılırken, manevi değerlerin güçlendirilmesi, sağlıklı iletişim ve toplumsal dayanışmanın bağımlılıkla mücadeledeki rolüne dikkat çekildi.

Sohbet ve karşılıklı paylaşımlar yoluyla farkındalığın artırılmasının hedeflendiği programlarda, katılımcılara rehberlik edici bilgi sunuldu.