Bağımsız Genç Fikirler Projesi Tanıtıldı

Adana'da, öğrencilerin bağımlılıkla mücadele alanında önerilerde bulunması için Yeşilay öncülüğünde hayata geçirilen "Bağımsız Genç Fikirler" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) tarafından desteklenen, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu koordinasyonunda hazırlanan projenin tanıtım toplantısı, Yeşilay Adana Şubesinin konferans salonunda düzenlendi.

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, her zaman gençlerin yanında olduklarını söyledi.

Yeşilay Adana Şubesi Başkanı Yunus Emre Yıldırım da anlamlı bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, kamu kurumlarının temsilcileri ve öğrenciler de yer aldı.

"Bağımsız Genç Fikirler" projesi kapsamında kentte 3 gün sürecek programa çeşitli illerden katılacak öğrenciler, bağımlılık türleri, risk faktörleri ve korunma yolları hakkında bilgilendirilecek.

Öğrenciler, proje boyunca bağımlılıkla mücadeleye yönelik proje geliştirme imkanı bulacak.