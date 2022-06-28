Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, kanser hastası çocuğu evinde ziyaret etti - Son Dakika
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, kanser hastası çocuğu evinde ziyaret etti

28.06.2022 13:25
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, kanser hastası çocuğu evinde ziyaret etti

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kanser hastası 8 yaşındaki Barış Jantürk'ü evinde ziyaret etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kanser hastası 8 yaşındaki Barış Jantürk'ü evinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez Bağlar ilçesinin Fatih Mahallesi'nde yaşayan Barış Jantürk, henüz 3 yaşındayken kolon kanserine yakalandı.

Ailesi 5 yıldır kanserle mücadele eden Jantürk'ün hastaneye yatmadan önceki isteğini Belediye Başkanı Beyoğlu'na iletti.

Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile Jantürk ailesini evlerinde ziyaret etti.

Beyoğlu Jantürk'e, isteği olan akülü oyuncak araç hediye edilmesi talimatını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, ailenin her zaman yanında olacaklarını belirterek, Barış Jantürk'ün hastaneye rahatlıkla gidip gelmesi başta olmak üzere çeşitli konularda destek sunacaklarını aktardı.

Beyoğlu, hastane dönüşünde hediyeleri olan akülü oyuncak aracın evde hazır olacağının sözünü vererek, "Şu an ihtiyaç duyduğu tek şey moralinin yüksek olması. Kendisine de ailesine de her türlü desteği vereceğiz. Yeter ki Barış sağlığına kavuşsun." ifadelerini kullandı.

Anne Nisa Jantürk ise aile olarak 5 yıldır büyük zorluklarla mücadele ettiklerini belirterek, desteğinden dolayı Belediye Başkanı Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu'na teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, kanser hastası çocuğu evinde ziyaret etti - Son Dakika

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